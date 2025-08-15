Asentamiento israelí en Cisjordania podría bloquear ruta clave palestina

El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel afirmó este jueves que se llevará a cabo la construcción de un nuevo y polémico asentamiento en la Cisjordania ocupada por Israel, un proyecto que, según temen los palestinos y los grupos defensores de los derechos humanos, frustrará los planes de crear un Estado palestino al dividir efectivamente el territorio en dos partes.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, se jactó de que la construcción, cuya aprobación definitiva se espera para finales de este mes, podría frustrar los planes de creación de un Estado palestino. Su anuncio se produjo cuando muchos países, entre ellos Australia, el Reino Unido, Francia y Canadá, afirmaron que reconocerán un Estado palestino en septiembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La construcción en una extensión de terreno al este de Jerusalén denominada E1 se ha estado considerando durante más de dos décadas y es especialmente controvertida porque es uno de los últimos enlaces geográficos entre las principales ciudades de Cisjordania, Ramala y Belén.

Las dos ciudades están separadas por 22 kilómetros (14 millas) en línea recta. Pero una vez que se complete el proyecto del asentamiento E1, se destruirá la posibilidad de una ruta directa y se obligará a los palestinos que viajen entre ambas ciudades a seguir dando un amplio rodeo de varios kilómetros (millas), pasando por múltiples puestos de control, un proceso que añade horas al viaje.

“Esta realidad entierra definitivamente la idea de un Estado palestino, porque no hay nada que reconocer y nadie a quien reconocer”, dijo Smotrich durante una ceremonia celebrada el jueves. “Cualquiera en el mundo que intente hoy reconocer un Estado palestino recibirá una respuesta de nosotros sobre el terreno”.

El primer ministro Benjamin Netanyahu no hizo comentarios públicos sobre el plan el jueves, pero lo ha promocionado en el pasado.

El desarrollo en E1 estuvo congelado durante mucho tiempo, en gran parte debido a la presión de Estados Unidos durante las administraciones anteriores. El jueves, Smotrich elogió al presidente Donald Trump y al embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, como “verdaderos amigos de Israel como nunca antes habíamos tenido”.

Se espera que el plan E1 reciba la aprobación definitiva el 20 de agosto, poniendo fin a 20 años de disputas burocráticas. El 6 de agosto, el comité de planificación rechazó todas las peticiones para detener la construcción presentadas por grupos de derechos humanos y activistas, según Peace Now, que realiza un seguimiento de la expansión de los asentamientos en Cisjordania y presentó su oposición.

Aunque aún quedan algunos trámites burocráticos, si el proceso avanza rápidamente, las obras de infraestructura podrían comenzar en los próximos meses y la construcción de viviendas podría empezar en aproximadamente un año.

La aprobación es una “medida colonial, expansionista y racista”, declaró el jueves a The Associated Press Ahmed Al-Deek, asesor político del ministro de Asuntos Exteriores palestino. “Se inscribe en el marco de los planes del Gobierno extremista israelí de socavar cualquier posibilidad de establecer un Estado palestino sobre el terreno, fragmentar Cisjordania y separar su parte sur del centro y el norte”, afirmó Al-Deek.

Los grupos de derechos humanos también condenaron rápidamente el plan. Peace Now lo calificó de “letal para el futuro de Israel y para cualquier posibilidad de lograr una solución pacífica de dos Estados”, lo que “garantiza muchos más años de derramamiento de sangre“.

La Autoridad Palestina y los países árabes han condenado la declaración de Netanyahu en una entrevista el martes en la que afirmó que estaba “muy” apegado a la visión de un Gran Israel. El primer ministro no dio más detalles, pero algunos partidarios de la idea creen que Israel debería controlar los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza. Otros creen que esto se remonta a las fronteras bíblicas de Israel, que también incluyen partes de otros países árabes, como la actual Jordania y el Líbano.

Los planes de Israel de ampliar los asentamientos forman parte de una realidad cada vez más difícil para los palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania, mientras la atención mundial se centra en la guerra en Gaza. Se ha producido un notable aumento de los ataques de los colonos contra los palestinos, los desalojos de las ciudades palestinas y los puestos de control que restringen la libertad de movimiento, así como varios ataques palestinos contra israelíes.

Más de 700.000 israelíes viven actualmente en Cisjordania y Jerusalén Este, territorios capturados por Israel en 1967 y reclamados por los palestinos para un futuro Estado. La comunidad internacional considera de forma abrumadora que la construcción de asentamientos israelíes en estas zonas es ilegal y un obstáculo para la paz.

El gobierno de Israel está dominado por políticos religiosos y ultranacionalistas con estrechos vínculos con el movimiento de los asentamientos. Smotrich, anteriormente un líder radical de los colonos y ahora ministro de Finanzas, ha recibido autoridad a nivel ministerial sobre las políticas de los asentamientos y se ha comprometido a duplicar la población de colonos en Cisjordania.

Israel conquistó Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en la guerra de Oriente Medio de 1967. Los palestinos reclaman los tres territorios para un futuro Estado independiente.

Israel ha anexionado Jerusalén Este y lo reclama como parte de su capital, lo que no está reconocido internacionalmente. Afirma que Cisjordania es un territorio en disputa cuyo destino debe determinarse mediante negociaciones, mientras que Israel se retiró de Gaza en 2005.

