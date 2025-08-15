La sentencia de los magistrados concluirá un proceso penal iniciado en marzo contra el ex mandatario de Brasil por supuestamente haber intentado impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Inundaciones en India dejan al menos 32 muertos y más de 50 desaparecidos
Al menos 32 personas murieron y más de 50 están desaparecidas tras las inundaciones provocadas por intensas lluvias en Cachemira, en India. La tragedia ocurrió en una aldea remota en las montañas.El Mundo15/08/2025
Las autoridades locales confirmaron el número de víctimas, aunque se teme que la cifra pueda aumentar a medida que los equipos de rescate logren acceder a las zonas más aisladas.
El epicentro de la catástrofe se localiza en el pueblo de Chositi, en el distrito de Kishtwar, un área de difícil acceso que complica las labores de rescate. La fuerza de la corriente destruyó la infraestructura local, dejando a varias comunidades incomunicadas. Los equipos de emergencia trabajan sin descanso para localizar a los desaparecidos y trasladar a los sobrevivientes a lugares seguros.
Esta remota región del Himalaya es conocida por ser parte de una importante ruta de peregrinación hindú hacia las cuevas de Amarnath, que se celebra anualmente entre julio y agosto. Ante la magnitud del desastre, las autoridades decidieron suspender la peregrinación para evitar más víctimas y facilitar las operaciones de búsqueda y rescate. Se cree que entre los afectados podría haber varios peregrinos.
Las cuevas de Amarnath se encuentran entre los santuarios más famosos del hinduismo y están dedicadas al dios Shiva. Situadas a una altitud de 3.888 metros, alrededor de 400.000 personas peregrinan a estas montañas durante los 45 días que dura el festival de Shravani Mela.
El proyecto en la zona E1, frenado durante 20 años, recibiría aprobación final este mes y bloquearía la conexión directa entre Ramala y Belén.
Cientos de personas se movilizaron en apoyo a Ucrania y rechazaron la visita del presidente ruso, la primera de un mandatario de ese país desde 1867.
El presidente estadounidense negociará el fin de la guerra en Ucrania con su par ruso. Será el primer encuentro entre ambos desde el inicio del segundo gobierno del presidente republicano.
La ausencia de Sun Haiyan y Liu Jianchao, figuras clave en la diplomacia del régimen de Xi Jinping, genera preocupación sobre la estabilidad del aparato exterior en un contexto de tensiones internacionales y falta de información oficial.
El presidente brasileño desmintió los dichos de Donald Trump, quien calificó al país sudamericano como un “mal socio comercial”.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.
Fuerza Pátria busca polarizar la elección de octubre próximo bajo el binomio de dos modelos opuestos del país, quienes apoyan al gobierno de Javier Milei y quienes lo enfrentan. Para eso antes, deberán ponerse de acuerdo en qué candidatos ofrecerán.