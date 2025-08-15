Inundaciones en India dejan al menos 32 muertos y más de 50 desaparecidos

Las autoridades locales confirmaron el número de víctimas, aunque se teme que la cifra pueda aumentar a medida que los equipos de rescate logren acceder a las zonas más aisladas.

El epicentro de la catástrofe se localiza en el pueblo de Chositi, en el distrito de Kishtwar, un área de difícil acceso que complica las labores de rescate. La fuerza de la corriente destruyó la infraestructura local, dejando a varias comunidades incomunicadas. Los equipos de emergencia trabajan sin descanso para localizar a los desaparecidos y trasladar a los sobrevivientes a lugares seguros.

Esta remota región del Himalaya es conocida por ser parte de una importante ruta de peregrinación hindú hacia las cuevas de Amarnath, que se celebra anualmente entre julio y agosto. Ante la magnitud del desastre, las autoridades decidieron suspender la peregrinación para evitar más víctimas y facilitar las operaciones de búsqueda y rescate. Se cree que entre los afectados podría haber varios peregrinos.

Las cuevas de Amarnath se encuentran entre los santuarios más famosos del hinduismo y están dedicadas al dios Shiva. Situadas a una altitud de 3.888 metros, alrededor de 400.000 personas peregrinan a estas montañas durante los 45 días que dura el festival de Shravani Mela.

