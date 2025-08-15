Desaparecen dos altos diplomáticos chinos en medio de investigaciones internas

La última aparición pública de Sun Haiyan se registró el 1 de agosto, cuando asistió a una recepción organizada por la embajada de Nepal en Beijing. Desde entonces, su paradero se ha vuelto incierto, lo que ha intensificado las dudas sobre la estabilidad interna en la cúpula diplomática de China. Según información obtenida por Reuters, Sun, quien se desempeñó como embajadora en Singapur y fue la primera mujer en ocupar el cargo de subdirectora del Departamento Internacional del Partido Comunista, fue detenida a comienzos de agosto.

Esta acción coincidió con la retención para interrogatorio de Liu Jianchao, jefe del mismo departamento y considerado por muchos como un posible futuro ministro de Asuntos Exteriores.

La detención de Sun se produjo en el contexto de la investigación a Liu, de acuerdo con tres fuentes consultadas por Reuters que solicitaron anonimato debido a la sensibilidad del asunto. Ninguna de estas personas pudo precisar los motivos concretos detrás de los interrogatorios a ambos diplomáticos.

La desaparición simultánea de dos figuras de alto perfil en la diplomacia del régimen chino ha generado inquietud sobre la dirección y cohesión del aparato exterior del país, especialmente en un momento de tensiones crecientes con Estados Unidos en materia comercial y de influencia geopolítica.

El caso de Liu Jianchao representa la desaparición de mayor rango en la diplomacia china desde la destitución de Qin Gang en 2023, quien fuera ministro de Asuntos Exteriores y protegido del presidente Xi Jinping. La salida de Qin también estuvo rodeada de misterio tras una ausencia pública sin explicación.

En el caso de Liu, su detención se produjo después de un viaje oficial que incluyó escalas en Singapur, Sudáfrica y Argelia. Además, su residencia fue registrada a principios de agosto, según las fuentes citadas por Reuters.

La incertidumbre se agrava porque, hasta el momento, ni el Departamento Internacional del Partido Comunista ni la Oficina de Información del Consejo de Estado han respondido a las solicitudes de comentarios de Reuters. Tampoco ha sido posible contactar a Sun o Liu para obtener su versión de los hechos. A pesar de su desaparición, los perfiles de ambos diplomáticos todavía figuran en el sitio web oficial del Departamento Internacional.

La trayectoria de Sun Haiyan abarca más de dos décadas en el servicio exterior y en la estructura del Partido Comunista. Ingresó al Departamento Internacional en 1997, donde ocupó cargos como portavoz y responsable de la oficina encargada de las relaciones con los países del sudeste asiático. En 2008, asumió funciones como funcionaria del Comité del Partido en el distrito de Zibo, provincia de Shandong. Entre mayo de 2022 y julio de 2023, estuvo destinada en Singapur como embajadora, y al concluir su misión organizó una recepción para 500 personas en un hotel de lujo de la ciudad, según reportes de medios chinos.

Nacida en la provincia de Hebei, Sun posee un doctorado en Derecho por la Universidad de Pekín y también cursó estudios en la Universidad de Kyushu en Japón.

Con información de Infobae