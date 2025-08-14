El presidente argentino buscará disuadir a su par ucraniano sobre la importancia de flexibilizar posiciones para alcanzar un acuerdo que garantice la paz en medio de las tensiones con Rusia.
La Libertad Avanza disparó contra Kicillof en la antesala de la campaña
Los candidatos libertarios cuestionaron la falta de ideas del gobernador y denunciaron maniobras del aparato peronista en el conurbano, rumbo a las elecciones del 7 de septiembre.Política14/08/2025
La Libertad Avanza redobla las críticas contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la previa al acto del presidente Javier Milei en La Plata, por el lanzamiento de la campaña libertaria para las elecciones legislativas del 7 de septiembre.
Los candidatos libertarios Maximiliano Bondarenko y Diego Valenzuela plantearon que a los postulantes del kirchnerismo "no se les cae una idea". Destacaron que trabajan para reforzar la fiscalización y les hicieron fuertes críticas al aparato peronista.
Bondarenko, cabeza de lista de LLA en la Tercera Sección electoral, dijo en declaraciones a Solo una vuelta más, por TN: "(La elección) no es una batalla de ideas, que no tienen, propuestas tampoco. La gestión del kirchnerismo en la Provincia es patética, a los barones del conurbano les digo 'los orcos comeaslfato'".
El candidato a legislador provincial libertario dijo que en las legislativas bonaerenses "se define el futuro de un país" y e hizo fuertes acusaciones a Kicillof: "Apoya a los ladrones. Kicillof entregaba patrulleros, en La Matanza, se sacaba una foto, después entregaba esos patrulleros en Bahía Blanca, foto, es una burla".
Bondarenko advirtió: "Competimos contra el aparato, ingeniería electoral, que (el peronismo) tiene extremadamente aceitada hace años. En los días de elecciones tienen gente de ellos a las 5 de la madrugada en las escuelas del conurbano, y si falta un presidente de mesa, la ponen ellos. Cuidaremos el voto, estamos abocados en conseguir fiscales para todas las mesas".
Valenzuela, cabeza de lista en la Primera Sección a senadores bonaerenses, dijo en declaraciones a Radio La Red: "El kirchnerismo, yo los escucho a Kicillof, a (su rival de Fuerza Patria) Gabriel Katopodis, no se les cae una idea, lo único que dicen es 'frenar a Milei', o a lo sumo dicen, tipo slogan, 'la plata no alcanza'".
El intendente de Tres de Febrero planteó: "El 7/9 es como una bisagra, la Provincia empieza a cambiar ese día, cuando se vea que LLA está fuerte, será una antesala para el voto de (las legislativas nacionales) del 26 de octubre, senadores y diputados que necesitamos para pasar las reformas".
Valenzuela dijo que ese eventual escenario le permitiría al Gobierno "frenar esta cultura del bloqueo en el Congreso": "Hay una oposición, en especial del kirchnerismo y socios, que está quemando los últimos cartuchos para tratar de bloquear el plan económico. Eso termina en diciembre, por es octubre es tan importante, y septiembre para los bonaerenses".
El candidato libertario también advirtió sobre el aparato del peronismo en PBA: "El aparato es la movilización, el remís. Repartiremos las boletas para que la gente las tenga de antemano y las lleve desde su casa. Hay conductas arcaicas, como pelearse por la remisería, a ver quién contrata antes los autos para mover gente. Pero cada vez eso pesa menos, esas conductas son rechazadas por la sociedad, la gente vota libremente".
