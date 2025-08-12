Deyanira Aylén Vázquez tenía 27 años. La Policía investiga si se trató de un femicidio.
Azafata de Aerolíneas Argentinas quedó detenida en Ezeiza por intento de contrabando de objetos de lujo
Entre los artículos incautados están cuatro relojes Rolex, 10 iPhones y joyas tasadas oficialmente en más de 58 millones de pesos.Provincias12/08/2025
Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida en el aeropuerto de Ezeiza al intentar contrabandear una serie de objetos valuados en más de $58 millones de pesos.
La tripulante de cabina, de 64 años, fue identificada al pasar por un escáner en la terminal internacional.
Cuando el personal de seguridad aeroportuaria detectó irregularidades en su equipaje, encontraron joyas, relojes y celulares de alta gama que no habían sido declarados.
La mujer, identificada como María del Carmen Patané, levaba consigo un arsenal de objetos de lujo que incluía:
- Cuatro relojes Rolex
- Joyas de oro y diamantes (cadenas, anillos, aros, un brazalete y un prendedor)
- Diez iPhones (entre ellos iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 Pro Max y 14 Pro Max).
- Ocho monedas de oro
- Otros dos celulares de menor valor.
La tasación oficial de estos objetos superó los $58 millones de pesos, y un perito de la Corte Suprema confirmó que las joyas son auténticas.
A raíz del hallazgo, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio de la azafata, donde se incautó de una suma importante de dinero en efectivo: $93.920 dólares y $15.730 euros.
El hecho, que se dio a conocer en las últimas horas, ocurrió durante los primeros días de mayo, cuando la tripulante de cabina fue interceptada en la nueva terminal B de preembarque internacional.
Ese día, pasadas las 5 de la mañana, la guardia de prevención de la Unidad Operativa de Seguridad Aeroportuaria de Ezeiza la detuvo antes de que tomara un vuelo con destino a Miami.
La tripulante de cabina fue imputada por tentativa de contrabando y se le prohibió la salida del país mientras avanza la causa. El expediente está a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, bajo la órbita de la justicia federal.
Con información de TN
