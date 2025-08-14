“No es no”: la importancia del consentimiento desde la infancia

En su columna por Aries, la psicóloga Fernanda Domínguez que el consentimiento es un derecho humano que debe enseñarse desde la primera infancia y no depende del vínculo afectivo o de un papel firmado. Teniendo en cuenta el caso de Julieta Prandi, la especialista sostuvo que “casada o no casada, no es no. Un papel no te obliga a nada. El consentimiento implica respetar límites y si ese límite no se escucha, en casos extremos se rompen vidas y el impacto es muy doloroso”, afirmó.

Domínguez destacó la necesidad de incluir la educación sobre consentimiento en todas las escuelas a través de la Educación Sexual Integral (ESI), ley vigente hace más de 12 años. Según explicó, enseñar consentimiento implica desarrollar habilidades concretas como nombrar el cuerpo por su nombre, diferenciar secretos de sorpresas, pedir y respetar permisos, y comprender que el afecto no habilita a pasar por encima del otro.

La especialista enfatizó que un consentimiento real debe ser claro, libre, informado, reversible, entusiasta y específico. “Si te dice que sí a un abrazo, no te está diciendo que sí a un beso o a otras cosas. Si falta uno de estos requisitos, no es consentimiento”, subrayó.

Además, Domínguez señaló que el aprendizaje comienza desde la infancia: respetar un “no” cuando un niño no quiere jugar, recibir cosquillas o comer cierta cantidad de comida ayuda a construir seguridad, autoestima y validación emocional. “Cuando eso se respeta desde pequeños, entendemos más tarde cuando alguien está pasando nuestros límites o maltratándonos”, concluyó.

El mensaje central de la especialista apunta a que la educación temprana sobre consentimiento es clave para prevenir maltrato, abuso y violencias futuras, fomentando relaciones respetuosas y seguras en todas las etapas de la vida.