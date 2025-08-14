Comerciante del norte denunció aumento de robos a mano armada y planificados

Por Aries, Manuel Pieve, comerciante de Salvador Mazza, alertó que en la localidad “hace tiempo que tenemos robos a mano armada, planificados a toda hora, distinto al simple ratero eventual”.

En tal sentido, dijo que solicitaron la implementación del 911 y la instalación de 64 cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos, pero “hay un desinterés”.

Criticó que la Policía cuente con solo tres camionetas para 30 mil habitantes y reclamó que parte de lo recaudado por rentas en la frontera se destine a seguridad.