Comerciante del norte denunció aumento de robos a mano armada y planificados

El comerciante Manuel Pieve aseguró que los delitos en Salvador Mazza son cada vez más violentos y que los recursos policiales son insuficientes.

Municipios14/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

robo

Por Aries, Manuel Pieve, comerciante de Salvador Mazza, alertó que en la localidad “hace tiempo que tenemos robos a mano armada, planificados a toda hora, distinto al simple ratero eventual”.

En tal sentido, dijo que solicitaron la implementación del 911 y la instalación de 64 cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos, pero “hay un desinterés”.

fila-puente-internacional-1068x601Hasta 50 colectivos diarios a Bolivia golpean a comercios de Orán

Criticó que la Policía cuente con solo tres camionetas para 30 mil habitantes y reclamó que parte de lo recaudado por rentas en la frontera se destine a seguridad.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail