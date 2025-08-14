Plan Roca: Comerciante aseguró que el despliegue del Ejército aún no se concretó

Manuel Pieve afirmó que aún no se concretó el despliegue del Ejército en Salvador Mazza y criticó el funcionamiento de los controles aduaneros.

En diálogo con Aries, el comerciante de Salvador Mazza, Manuel Pieve señaló que, aunque el Plan Roca fue anunciado en mayo, “todavía no se implementó, pero falta poco”.

Asimismo, reveló una conversación con un ministro de gabinete provincial y dijo que le confirmó que el Ejército está listo para llegar.

Pieve cuestionó que en curva Caraparí, Salvador Mazza, haya un edificio de Rentas y Aduana con un escáner “que vale más de un millón de dólares”, mientras “controlan a los que no podemos trabajar”.

