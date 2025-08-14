En Orán empleados de comercio renuncian y se dedican al bagayeo porque no les alcanza

En diálogo con Aries, el presidente de la Cámara de Comercio de Orán, Ariel Zablouk se refirió a la situación del sector en el norte de la provincia.

En tal sentido, a diferencia de lo que sucede en Salvador Mazza, hasta ahora no se registran masivos cierres de comercios, aunque contó, que muchos trabajadores renunciaron para ir al comercio de frontera porque “el sueldo no les alcanza”.

Sobre el cierre de Finca Karina, afirmó que “solo fue un obstáculo; ahora tardan cuatro horas en pasar, pero nada cambió”.