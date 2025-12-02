La Municipalidad de Salta detectó el origen de los desechos y actuó tras una denuncia vecinal en avenida Independencia.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por lluvias
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y acumulación de agua en banquinas.Salta02/12/2025Ivana Chañi
Las rutas nacionales y provinciales, se encuentran transitables con mucha precaución, por lloviznas.
RUTAS NACIONALES
DEPARTAMENTO ORAN (Tiempo: 21º/27º Nublado)
- Rutas Nacionales: Ruta Nº 34: Se encuentra transitable con precaución por animales sueltos y mal estado de la ruta en general (Baches).Precaución empalme de ruta nacional 34 con ruta nacional 50 por tránsito de camiones. Precaución por agua en la banquina. Ruta Nª 50, Se encuentra transitable con precaución, animales sueltos altura localidad de Hipólito Irigoyen. Precaución por agua sobre la banquina (Control de Gendarmería).
DEPARTAMENTO SAN MARTIN ( Tiempo 21º/26º Nublado con llovizna)
- Rutas Nacionales: Ruta Nº 34: Se encuentra transitable con precaución por animales sueltos, acumulación de agua en la banquina y ruta en mal estado en general. Extremar la precaución empalme ruta nacional 34 y ruta nacional 81.Ruta Nº 81, Se encuentra transitable con precaución por animales sueltos.
(Control de Gendarmería Nacional entre ruta nacional Nº 34 y ruta nacional Nº 81).
DEPARTAMENTO SAN JOSE DE METAN ( Tiempo 18º/23º Nublado)
- Rutas Nacionales: Rutas Nº 9//34: Se encuentra transitable con mucha precaución por ruta (34) por acumulación de agua sobre la banquina. (Extremar la precaución desde el recorrido Rosario de la Frontera – Metan y Viceversa por ruta marcada y obreros trabajando). Entrada a Salta Capital transitar con precaución por calzada irregular y baches.
DEPARTAMENTO ANTA ( Tiempo 21º/29º Mayormente Nublado)
- Rutas Nacionales: Ruta Nº 16: Se encuentra transitable con mucha precaución por paso de camiones y acumulación de agua sobre la banquina. Ruta Nº 34. Transitar con precaución por ruta en mal estado en general y acumulación de agua sobre la banquina.
DEPARTAMENTO CAFAYATE ( Tiempo 13º/21º Nublado)
- Rutas Nacionales: Ruta Nº 68: Se encuentra transitable con mucha precaución, empalme con ruta nacional 40. Transitar con precaución por probabilidad de caída de piedras y deslizamientos en épocas de lluvias. Ruta Nº 40, Transitar con precaución, tramo La Poma – La Quesera Vialidad nacional trabajando en la zona. Se recomienda el tramo Seclantas a Molinos extremar la precaución ruta muy dañada con bancos de arena y lodasal.
DEPARTAMENTO LOS ANDES ( Tiempo 3º/17º Mayormente Nublado)
- Rutas Nacionales: Ruta Nº 40: por el nevado de El Acay (La Quesera km 4578) transitable con mucha precaución, maquinas de vialidad trabajando Ruta Nº 51, se encuentra transitable.Extremar la precaución por arroyos en la entrada a la Quebrada del Toro.
DEPARTAMENTO DE LA CALDERA ( Tiempo 16º/21º Nublado)
- Ruta Nacional: Ruta Nº 9:, Se encuentra transitable con mucha precaución. Recuerde mantener distancia debido a que la ruta es angosta y trayecto de cornisa. Extremar la precaución ruta resbaladiza.
DEPARTAMENTO CAPITAL (Tiempo 17º/22º Nublado). Transitar con precaución por autopistas.
RUTAS PROVINCIALES
DEPARTAMENTO ORÁN
- Rutas Provinciales: Rutas Nº 13, 18 y 19, Se encuentran transitables con precaución, por acumulación de agua sobre la banquina.
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
- Rutas Provinciales: Rutas Nº 46 y 54, Se encuentran transitables con precaución, por acumulación de agua sobre la banquina.
DEPARTAMENTO SAN JOSE DE METAN
- Rutas Provinciales: Rutas Nº 25 y 35, Se encuentran transitables con precaución, por acumulación de agua sobre la banquina
DEPARTAMENTO ANTA
- Rutas provinciales: Rutas Nº 5, 29, 30, 41 y 54, Se encuentran transitables con precaución, por animales sueltos en la zona y acumulación de agua sobre la banquina.
DEPARTAMENTO CAFAYATE
- Rutas Provinciales: Ruta Nº 56 Seclantas-Luracatao, se encuentra transitable con mucha precaución por falta de mantenimiento, presencia de calamina, pozos y bancos de arena. Atención en Abra de la Laguna por desniveles y acumulación de agua. Ruta Nº 53 El Churcal, transitar con precaución por ruta angosta, calamina, pedregullo y bancos de arena
DEPARTAMENTO CHICOANA
- Ruta Provincial. Rutas Nº 33, Se encuentra transitable con mucha precaución. En horas de la mañana y últimas horas de la tarde extremar la precaución por neblinas y lloviznas. Respete la velocidad máxima en Parque Nacional Los Cardones que es de 60 km/hs. Transitar con mucha precaución por presencia de calamina, pozos por sectores y acumulación de agua sobre la banquina.
DEPARTAMENTO LOS ANDES
- Ruta Provincial: Ruta Nº 27, Se encuentra transitable con mucha precaución por acumulación de agua. Lodasal y transito pesado.
DEPARTAMENTO DE IRUYA
- Ruta Provincial: Ruta Nº 133, Se encuentra transitable con mucha precaución ruta sin pavimentar y trayecto de cornisa.
OBSERVACIONES: Las rutas se encuentran transitables o no al momento de emitir el informe, muchas veces de acuerdo a los alerta meteorológica el estado de rutas puede variar.
