El Garrahan separó con éxito a dos gemelas siamesas nacidas en Rosario

Un equipo de especialistas del Hospital Garrahan logró separar con éxito a dos gemelas siamesas que habían nacido en abril pasado en Rosario. Estaban unidas por el abdomen, mientras que además compartían el hígado y parte del esternón.

Las pequeñas fueron intervenidas quirúrgicamente en una compleja operación que se hizo en los primeros días de agosto, que requirió de tres meses previos de preparación. Se trata de un caso infrecuente, pero que la institución pública está acostumbrada a hacer con un alto índice de efectividad.

Según se informó, los padres de las pequeñas conocían su condición desde los primeros meses del embarazo y se prepararon para afrontar las dificultades que tendrían que atravesar antes y después del parto.

Las gemelas unidas, según el término que usan los médicos para estos casos, nacieron con un peso de 1.800 gramos cada una en el Hospital Argerich y fueron trasladadas al Garrahan para su intervención.

Una operación riesgosa

El jefe del quirófano, Mariano Boglione, afirmó que el equipo médico ensayó y planificó cada movimiento para asegurar el éxito del procedimiento, que fue liderado por el Dr. Víctor Ayarzábal, a la vez que explicó que, si bien se trataba de una cirugía riesgosa, “la probabilidad de supervivencia era alta”.

En tanto, señaló que, afortunadamente, cada una de las niñas contaba con su propio hígado funcional, lo que fue clave para la separación y, aunque las bebas nacieron “unidas por este órgano y una partecita del esternón”, los especialistas rigurosamente pudieron seccionar para que ambas tuvieran el suyo funcionando como corresponde.

Tras la exitosa intervención, las niñas permanecen en la unidad de terapia intensiva neonatal para su monitoreo, donde ya fueron retiradas de la asistencia respiratoria mecánica y se recuperan. Una vez que superen esta etapa y puedan ser alimentadas normalmente, serán dadas de alta para que regresen a su hogar en Rosario con su familia.

Con información de TN