El borrador de la reforma laboral incluye el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), un esquema diseñado para pymes en respuesta al pedido de un programa similar al RIGI.
¿Por qué es feriado el 8 de diciembre? El significado de la concepción de María
El 8 de diciembre es feriado nacional en Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las mayores festividades católicas.Argentina08/12/2025
El 8 de diciembre es feriado nacional en toda la República Argentina por conmemorarse el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las festividades más importantes dentro de la religión católica.
Esta importante conmemoración significa que María fue concebida en el seno de su madre Ana sin el pecado original, fruto de una relación entre Ana y Joaquín, padres de la Virgen, los abuelos maternos de Jesús.
La fecha elegida se debe a un cálculo matemático, donde se restó el nacimiento de la Virgen, un 8 de septiembre, hasta obtener la fecha en la que habría sido concebida por sus padres Ana y Joaquín, arrojando como resultado el 8 de diciembre.
En esta fecha, se evoca la proclamación del dogma por parte del Papa Pío IX en 1854, que establece que la Virgen María fue concebida sin pecado original, doctrina fundamental para la tradición cristiana, que resalta la pureza y santidad de María desde el momento de su concepción.
La festividad tiene especial relación con el Adviento, el período que precede a la Navidad. El 8 de diciembre, como festividad Mariana, es también una oportunidad para reflexionar sobre la figura de la Virgen María como modelo de fe, obediencia y virtud.
ADAM cuestionó incrementos que, según afirman, encarecen el empleo formal y pidieron una reforma laboral “urgente” para proteger a PyMEs y trabajadores.
El mercado de maquinaria agrícola en Argentina encendió una "luz de alerta" al registrar en noviembre de 2025 sus ventas más bajas en ocho meses, con solo 498 unidades patentadas.
El pago corresponde al 20% retenido durante el año y se libera tras cargar la Libreta que certifica salud, vacunas y escolaridad.
Este ingreso es insuficiente para cubrir la Canasta Básica Total ($1.213.799 en oct. 2025 para un hogar tipo), consolidando la figura del "trabajador pobre"
El stock de juicios laborales por despidos y riesgos del trabajo en Argentina casi alcanza los 640.000 expedientes, una cifra que representa cerca del 10% de los asalariados registrados en el sector privado.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Federico Villagra falleció este sábado tras permanecer en estado crítico desde la brutal agresión ocurrida en Aguaray.
La Municipalidad de Salta difundió el cronograma de servicios municipales para hoy lunes 8 de diciembre, feriado por la Inmaculada Concepción.
Un oficial de la Ciudad atropelló a un motociclista y escapó. Horas después, al presentarse en la Comisaría 4°, fue reconocido por los familiares de la víctima. En el enfrentamiento, sacó su arma y mató a balazos al primo del joven accidentado.