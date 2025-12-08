¿Por qué es feriado el 8 de diciembre? El significado de la concepción de María

El 8 de diciembre es feriado nacional en toda la República Argentina por conmemorarse el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las festividades más importantes dentro de la religión católica.

Esta importante conmemoración significa que María fue concebida en el seno de su madre Ana sin el pecado original, fruto de una relación entre Ana y Joaquín, padres de la Virgen, los abuelos maternos de Jesús.

La fecha elegida se debe a un cálculo matemático, donde se restó el nacimiento de la Virgen, un 8 de septiembre, hasta obtener la fecha en la que habría sido concebida por sus padres Ana y Joaquín, arrojando como resultado el 8 de diciembre.

En esta fecha, se evoca la proclamación del dogma por parte del Papa Pío IX en 1854, que establece que la Virgen María fue concebida sin pecado original, doctrina fundamental para la tradición cristiana, que resalta la pureza y santidad de María desde el momento de su concepción.

La festividad tiene especial relación con el Adviento, el período que precede a la Navidad. El 8 de diciembre, como festividad Mariana, es también una oportunidad para reflexionar sobre la figura de la Virgen María como modelo de fe, obediencia y virtud.

Con información de Diario Conclusión