Se trata de la nieta de una mujer con la que mantenía una relación de pareja y con la que convivió. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
Zigarán: “Aguas Blancas trabaja el doble desde el cierre de Finca Karina”
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, aseguró que el cierre de Finca Karina benefició a los comerciantes locales y afectó a vendedores de otras provincias.Salta13/08/2025Ivana Chañi
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, afirmó que el cierre de Finca Karina cambió el panorama comercial de la zona. “Se había convertido en el epicentro de que venga todo el mundo y le saque trabajo a los de Aguas Blancas”, afirmó. “El gran error fue haber excluido a los locales”, señaló en diálogo con Aries.
Según explicó, la medida no generó rechazo en el pueblo. “Aguas Blancas está tranquilo, hay una tensa calma. Mientras se mantenga el sistema que venía funcionando antes, la gente de aquí trabaja más que antes”, expresó.
Zigarán sostuvo que los más perjudicados son los comerciantes de otras provincias y de Orán. “Había gente que ganaba hasta un millón de pesos por día vendiendo aire acondicionado. Ahora se les complica la ecuación”, afirmó.
El funcionario recordó que, antes del cierre, la mercadería ingresaba directamente desde Bolivia. “Hasta la Cámara de Comercio de Salta y empresas internacionales advertían que se estaba afectando la economía formal. En cambio, los de Aguas Blancas no se sumaron a protestas porque hoy tienen el doble de trabajo”, aseguró.
Los corredores urbanos y metropolitanos operarán con horarios de sábado y los usuarios podrán consultar la ubicación de los colectivos en tiempo real a través de la app oficial.
Alerta en la minería salteña: Advierten que adjudicar servicios a empresas extranjeras golpea la licencia social
El titular de la Cámara de Proveedores Mineros de Salta advirtió que la adjudicación de servicios a empresas foráneas afecta a la licencia social y el desarrollo local.
El rector de la UNSa reconoce salarios “muy desfasados en el tiempo”
Miguel Nina afirmó que un docente que inicia cobra $250 mil, mientras que aquellos con mayor antigüedad pueden superar los dos millones de pesos. “Los salarios hoy están por debajo de la canasta básica”, remarcó.
La UNSa enfrenta un déficit de más de 3.000 millones de pesos y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Finca Karina: “Era una industria de contrabando, con ventas en garages, Marketplace o TikTok”
Luego de que se cerrara ese paso clandestino, se reunió el Comando Unificado del Plan Güemes en Orán, y el interventor de Aguas Blancas remarcó sobre el impacto económico.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Proveedores mineros advierten por la llegada de empresas extranjeras a las provinciasArgentina12/08/2025
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Ola de calor en Europa: las llamas llegan a Madrid con incendios forestales en España y PortugalEl Mundo12/08/2025
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.