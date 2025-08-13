Zigarán: “Aguas Blancas trabaja el doble desde el cierre de Finca Karina”

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, afirmó que el cierre de Finca Karina cambió el panorama comercial de la zona. “Se había convertido en el epicentro de que venga todo el mundo y le saque trabajo a los de Aguas Blancas”, afirmó. “El gran error fue haber excluido a los locales”, señaló en diálogo con Aries.

Según explicó, la medida no generó rechazo en el pueblo. “Aguas Blancas está tranquilo, hay una tensa calma. Mientras se mantenga el sistema que venía funcionando antes, la gente de aquí trabaja más que antes”, expresó.

Zigarán sostuvo que los más perjudicados son los comerciantes de otras provincias y de Orán. “Había gente que ganaba hasta un millón de pesos por día vendiendo aire acondicionado. Ahora se les complica la ecuación”, afirmó.

El funcionario recordó que, antes del cierre, la mercadería ingresaba directamente desde Bolivia. “Hasta la Cámara de Comercio de Salta y empresas internacionales advertían que se estaba afectando la economía formal. En cambio, los de Aguas Blancas no se sumaron a protestas porque hoy tienen el doble de trabajo”, aseguró.