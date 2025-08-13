Educación y UNICEF entregaron kits escolares en el norte salteño

En los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología distribuye kits con mochilas y útiles escolares a los estudiantes de 20 unidades educativas con nivel primario y nivel secundario mediado por TIC cuyas comunidades fueron afectadas por inclemencias climáticas.

Estas herramientas llegan de la mano de UNICEF quienes aportan a la educación salteña trabajando junto a la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas para asegurar una correcta y eficiente distribución.

"Estamos contentas con la visita sorpresa al ver que vienen a escucharnos y ayudarnos con una diversidad de materiales muy útiles" decía la maestra de Sala de 5 en la Escuela N° 4819 "Misión Pozo La Yegua" a 2 kilómetros del paraje Santa María en el departamento Rivadavia. "Fue un alivio para nosotras cuando la ministra nos expresó, al comentarle nuestras inquietudes, que lo toma como información importante para ayudar" concluyó la docente Gisela Juárez.

La distribución de útiles continuará las siguientes semanas hasta abarcar todas las escuelas previstas para seguir fortaleciendo el sostenimiento de las trayectorias escolares. En esta oportunidad la ministra Cristina Fiore Viñuales acompañada por el Subsecretario de Politicas Socioeducativas, Alejandro W. Becker acompañaron la entrega junto a los equipos de UNICEF a cargo de su Especialista en Educación Cora Steinberg, oportunidad en la que relevaron las escuelas de Santa Victoria Este.