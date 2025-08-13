El Indec da a conocer la inflación de julio y prevén una leve suba

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este miércoles por la tarde el dato de inflación de julio, en un mes marcado por la aceleración del dólar, aunque los analistas no observaron que el aumento de la divisa oficial se traslade directamente a precios en función de la depresión de la demanda.

Vale recordar que el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA reveló que los analistas prevén que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio cerró a 1,8%, apenas 0,2% por encima de la cifra de junio.

No obstante, y más allá de esta posible leve suba, el Gobierno de Milei se prepara para festejar, ya que buscará presentar que el rumbo económico es el correcto en el marco del cierre del año electoral.

