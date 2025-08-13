La salida deja nuevamente acéfalo al Servicio Meteorológico Nacional, mientras se aguarda la designación de un nuevo director por parte del Ministerio de Defensa.
El Indec da a conocer la inflación de julio y prevén una leve suba
El índice se ubicaría por encima del dato de junio, pero se mantendría debajo del 2%. El Gobierno de Javier Milei celebrará de todas formas, en el marco del último tramo de la carrera electoral.Argentina13/08/2025
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este miércoles por la tarde el dato de inflación de julio, en un mes marcado por la aceleración del dólar, aunque los analistas no observaron que el aumento de la divisa oficial se traslade directamente a precios en función de la depresión de la demanda.
Vale recordar que el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA reveló que los analistas prevén que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio cerró a 1,8%, apenas 0,2% por encima de la cifra de junio.
No obstante, y más allá de esta posible leve suba, el Gobierno de Milei se prepara para festejar, ya que buscará presentar que el rumbo económico es el correcto en el marco del cierre del año electoral.
La resolución 313 permite que fabricantes e importadores presenten certificados internacionales para juguetes, tableros de madera y anteojos de sol.
En noviembre, León XIV podría visitar Argentina
El especialista en Ciencias Religiosas Felipe Medina aseguró que el pontífice mantiene su compromiso de visitar Argentina y Perú.
Se trata del denominado “Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio”.
El empleo en el sector formal viene creciendo. Desde mayo de 2023 se incorporaron 68.000 trabajadores a la economía privada, según informó el Ministerio de Capital Humano.
Los analistas creen que la Secretaría de Finanzas no renovará todos los compromisos de esta semana y anticipan que inyectará pesos que los bancos usarán para cumplir con los nuevos requisitos de encajes.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Proveedores mineros advierten por la llegada de empresas extranjeras a las provinciasArgentina12/08/2025
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Ola de calor en Europa: las llamas llegan a Madrid con incendios forestales en España y PortugalEl Mundo12/08/2025
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.