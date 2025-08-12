Comenzó la instalación de las bases de las columnas en el Mercado San Miguel

Avanzan las obras de reconstrucción del mercado San Miguel, afectado por el incendio del pasado 6 de noviembre. Los trabajos abarcan el 60% del edificio actual.

Luego de un primer período de remoción de escombros y demolición de algunos de los locales y puestos siniestrados, se pudo proceder a la perforación de 12 metros para el volcamiento de 60 m3 de hormigón; y la posterior colocación de las estructuras de hierro donde se erigirán las columnas del nuevo edificio.

Simultáneamente, se avanza con la demolición de las estructuras de material que se vio afectado por las llamas, tanto en paredes como en techos. También, se está trabajando en la fachada de la calle Urquiza, por lo que el paso peatonal se encuentra cortado en dicha vereda.

Es importante destacar que, durante el tiempo de obra, el mercado permanece abierto de manera normal sólo por los ingresos por Florida y San Martín. El acceso por calle Urquiza se encuentra cerrado para el público en general.