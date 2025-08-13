Pasos fronterizos de Salta y Jujuy: hoy, 13 de agosto

Te puede interesar

Militar irá a prisión por abuso sexual de la nieta de su expareja Salta 13/08/2025 Se trata de la nieta de una mujer con la que mantenía una relación de pareja y con la que convivió. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.

SAETA ajusta su servicio por el día no laborable del viernes 15 Salta 13/08/2025 Los corredores urbanos y metropolitanos operarán con horarios de sábado y los usuarios podrán consultar la ubicación de los colectivos en tiempo real a través de la app oficial.