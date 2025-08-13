Se trata de la nieta de una mujer con la que mantenía una relación de pareja y con la que convivió. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
Pasos fronterizos de Salta y Jujuy: hoy, 13 de agosto
Guía completa de pasos fronterizos habilitados y datos clave. Para quienes planean un viaje al exterior o deben transitar por las fronteras, es crucial contar con información actualizada.Salta13/08/2025Ivana Chañi
La Subsecretaría de Defensa Civil informó sobre el estado actual de los pasos fronterizos de las provincias de Salta y Jujuy, este miércoles, 13 de agosto de 2025.
Informe detallado:
- PASO EL CONDADO. LOS TOLDOS (Argentina) - LA MAMORA (Bolivia)
Habilitado las 24 horas
Teléfono: 3878-421066
Tiempo Mínima 4º Máxima 20º (Despejado)
- PASO AGUAS BLANCAS ( Argentina ) – BERMEJO ( Bolivia )
Habilitado las 24 horas
Teléfono: 3878-421066
Tiempo Mínima 9º Máxima 26º (Despejado)
- PASO DE JAMA (Argentina) – ATACAMA (Chile)
Habilitado de 8.00 a 20.00
Teléfono: 388-4253630
Tiempo Mínima -9º Máxima 14º (Despejado)
- PASO SOCOMPA ( Argentina ) – ANTOFAGASTA ( Chile )
Cerrado por la temporada invernal
Teléfono: 387-4909040
Tiempo Mínima -10º Máxima 7º (Despejado)
- PASO MISION LA PAZ ( Argentina ) - POZO HONDO ( Paraguay )
Habilitado de 7.00 a 20.00 horas
Teléfono: 3873-460389
Tiempo Mínima 12º Máxima 30º (Despejado)
- PUERTO CHALANAS ( Aguas Blancas ) – BERMEJO ( Bolivia )
Habilitado de 6.00 a 20.00
Tiempo Mínima 9º Máxima 26º (Despejado)
- PASO SALVADOR MAZZA ( Argentina) - YACUIBA ( Bolivia )
Habilitado las 24 horas
Teléfono: 3873-471324
Tiempo Mínima 10º Máxima 27º (Despejado)
- PASO SICO San Antonio de los Cobres ( Argentina) – San Pedro de Atacama (Chile)
Habilitado de 9.00 a 19.00. (Solo para transporte de cargas)
Tiempo Mínima -5º Máxima 10º (Despejado)
- Aeropuerto Internacional Martin Miguel de Güemes se encuentra operando con normalidad
