Impulso a las PyMES salteñas: Gobierno y empresarios alinean estrategias

En Casa de Gobierno, el Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, recibió al nuevo presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios de Salta, Darío Pellegrini; al secretario y prosecretario, Gustavo Acuña y Diego Cañada, respectivamente; y a la tesorera, Miriam Guzmán.

Villada les dio la bienvenida y recordó su inicio en estos espacios, reafirmando su compromiso de labor conjunta: “Nos alegra ver una Cámara comprometida y pujante como desde hace 30 años”.

La Cámara PyMES es una organización que apoya a las pequeñas y medianas empresas en la provincia y fomenta su desarrollo y crecimiento económico, industrial, comercial y tecnológico. Además, ofrece una variedad de servicios y actividades, como asesoramiento legal, contable y financiero, y la gestión de eventos y convenios con otras compañías.

"Encontramos un Gobierno que se alinea con la visión de la Cámara y busca construir conjuntamente, reconociendo que esta es la vía más efectiva para lograr objetivos. Coincidimos en la oportunidad que tenemos de posicionar a Salta como un eje estratégico clave en el país y el mundo", afirmó Pellegrini.

En ese sentido, Villada destacó que “las historias emprendedoras y empresariales son verdaderamente inspiradoras y esperanzadoras. El desafío constante es encontrar formas de brindarles más oportunidades en red. La articulación y la unión son clave para fortalecernos como sociedad”.