Se trata de la nieta de una mujer con la que mantenía una relación de pareja y con la que convivió. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
Impulso a las PyMES salteñas: Gobierno y empresarios alinean estrategias
El Ministro de Gobierno se reunió con la nueva Comisión Directiva de la institución. Trabajarán conjuntamente en pos del crecimiento de las empresas en el país y el mundo.Salta13/08/2025
En Casa de Gobierno, el Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, recibió al nuevo presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios de Salta, Darío Pellegrini; al secretario y prosecretario, Gustavo Acuña y Diego Cañada, respectivamente; y a la tesorera, Miriam Guzmán.
Villada les dio la bienvenida y recordó su inicio en estos espacios, reafirmando su compromiso de labor conjunta: “Nos alegra ver una Cámara comprometida y pujante como desde hace 30 años”.
La Cámara PyMES es una organización que apoya a las pequeñas y medianas empresas en la provincia y fomenta su desarrollo y crecimiento económico, industrial, comercial y tecnológico. Además, ofrece una variedad de servicios y actividades, como asesoramiento legal, contable y financiero, y la gestión de eventos y convenios con otras compañías.
"Encontramos un Gobierno que se alinea con la visión de la Cámara y busca construir conjuntamente, reconociendo que esta es la vía más efectiva para lograr objetivos. Coincidimos en la oportunidad que tenemos de posicionar a Salta como un eje estratégico clave en el país y el mundo", afirmó Pellegrini.
En ese sentido, Villada destacó que “las historias emprendedoras y empresariales son verdaderamente inspiradoras y esperanzadoras. El desafío constante es encontrar formas de brindarles más oportunidades en red. La articulación y la unión son clave para fortalecernos como sociedad”.
Los corredores urbanos y metropolitanos operarán con horarios de sábado y los usuarios podrán consultar la ubicación de los colectivos en tiempo real a través de la app oficial.
Alerta en la minería salteña: Advierten que adjudicar servicios a empresas extranjeras golpea la licencia social
El titular de la Cámara de Proveedores Mineros de Salta advirtió que la adjudicación de servicios a empresas foráneas afecta a la licencia social y el desarrollo local.
El rector de la UNSa reconoce salarios “muy desfasados en el tiempo”
Miguel Nina afirmó que un docente que inicia cobra $250 mil, mientras que aquellos con mayor antigüedad pueden superar los dos millones de pesos. “Los salarios hoy están por debajo de la canasta básica”, remarcó.
La UNSa enfrenta un déficit de más de 3.000 millones de pesos y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Finca Karina: “Era una industria de contrabando, con ventas en garages, Marketplace o TikTok”
Luego de que se cerrara ese paso clandestino, se reunió el Comando Unificado del Plan Güemes en Orán, y el interventor de Aguas Blancas remarcó sobre el impacto económico.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Proveedores mineros advierten por la llegada de empresas extranjeras a las provinciasArgentina12/08/2025
Los empresarios locales advierten que las mineras operadoras buscan proveedores fuera del país y facilitan su llegada a Argentina.
El mayor fabricante de baterías del mundo suspendió la operación de su mayor yacimiento de litio.
Ola de calor en Europa: las llamas llegan a Madrid con incendios forestales en España y PortugalEl Mundo12/08/2025
Los bomberos trabajaron durante toda la noche del lunes para contener un incendio en el municipio de Tres Cantos, situado a 23 km al norte de Madrid, donde un hombre murió quemado.