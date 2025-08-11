Tercer fin de semana consecutivo sin muertes por accidentes de tránsito en Salta

Durante el fin de semana, la Dirección General de Seguridad Vial de Salta intensificó los controles vehiculares con el objetivo de prevenir siniestros y promover la educación vial, según informó por Aries, Cristian Aguilera, responsable de prensa de la policía provincial.

En total, se controlaron más de 8.800 vehículos, detectándose 126 conductores infraccionados por incumplimiento de la ley de tolerancia cero al consumo de alcohol. Además, se registraron más de 900 infracciones relacionadas con la Ley Nacional de Tránsito.

Aguilera destacó un dato positivo: en los últimos tres fines de semana no se registraron siniestros con víctimas fatales en la provincia. Sin embargo, advirtió que en lo que va del mes de agosto ya se contabiliza una víctima fatal, mientras que el acumulado anual llega a 71 fallecidos por siniestros viales.

“Seguimos trabajando intensamente en la prevención y educación vial, y continuaremos redoblando esfuerzos para disminuir considerablemente la cantidad de víctimas en siniestros de tránsito”, afirmó el vocero policial.

La Dirección General de Seguridad Vial reitera la importancia de respetar las normas de tránsito y conducir con responsabilidad para garantizar la seguridad de todos los salteños.