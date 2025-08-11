Se construyeron veredas, una isleta y cruces. El objetivo es solucionar los problemas de circulación en ese sector, especialmente en el nudo de Av. J. B. Justo - Av. Reyes Católicos y calle Las Encinas.
Desvío de Líneas por obras en Sarmiento y Aniceto Latorre
Los desvíos afectan a las líneas que circulan en sentido norte y sur, por lo que se recomienda a los usuarios tomar precauciones y conocer los nuevos trazados.Salta11/08/2025Ivana Chañi
Saeta comunicó un importante desvío de líneas de colectivos debido a obras en la intersección de Sarmiento y Aniceto Latorre. Los cambios de recorrido se aplican en ambos sentidos de circulación.
Hacia el norte, las líneas afectadas son:
3 Troncal N-O - Troncal N-S: Su recorrido se modificó por A. Güemes, O`Higgins, 25 de Mayo, Aniceto Latorre, Balcarce, Gurruchaga y Av. Bolivia, para retomar luego su camino habitual.
1A - 2F - 4B: Estas líneas se desviaron por A. Güemes, O`Higgins y Av. Sarmiento, para continuar su recorrido de forma regular.
3BC: El desvío de esta línea pasa por A. Güemes y Ameghino para luego seguir por Bolívar a su recorrido normal.
Hacia el sur, las líneas que cambiaron su recorrido son:
6AC - La Caldera - 3Troncal N-O - Troncal N-S: Su nuevo camino incluye Av. Arenales, Alvear, Necochea y Av. Sarmiento, retomando desde allí su ruta habitual.
Piden a los usuarios estar atentos a estas modificaciones para evitar demoras en sus traslados.
Sáenz supervisó las obras del nuevo puente sobre el río Vaqueros
A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario destacó que se trata de una obra "clave" para la seguridad vial y la conectividad en la zona".
Tercer fin de semana consecutivo sin muertes por accidentes de tránsito en Salta
La Dirección General de Seguridad Vial destacó que durante los últimos tres fines de semana no se registraron siniestros con víctimas fatales. En lo que va de agosto, se contabiliza una sola muerte.
El observatorio del Ex Colegio Nacional vuelve a funcionar tras casi una década
Las instalaciones estarán listas para que los estudiantes lo usen desde la próxima semana, tras gestiones del Ministerio de Educación y una completa recuperación del equipo.
"Corro por Vos": Todo sobre la 35° Maratón inclusiva de HIRPACE
Este año, el evento cobra una relevancia especial, ya que la institución celebra seis décadas de labor al lado de personas con parálisis cerebral.
Concejales humillan a HIRPACE por ‘Corro por Vos’: dicen que es “discriminatorio”
La directora deportiva, Luciana Vaquer, reveló por Aries detalles de la “incómoda” reunión con las ediles Inés Bennassar y Paula Medici. Tras la misma, la presidenta de la institución fue asistida por un ataque de nervios.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
La jornada, cargada de gratitud y pedidos por empleo y bienestar, culminó con una misa central en Plaza España.