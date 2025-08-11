Desvío de Líneas por obras en Sarmiento y Aniceto Latorre

Saeta comunicó un importante desvío de líneas de colectivos debido a obras en la intersección de Sarmiento y Aniceto Latorre. Los cambios de recorrido se aplican en ambos sentidos de circulación.

Hacia el norte, las líneas afectadas son:

3 Troncal N-O - Troncal N-S: Su recorrido se modificó por A. Güemes, O`Higgins, 25 de Mayo, Aniceto Latorre, Balcarce, Gurruchaga y Av. Bolivia, para retomar luego su camino habitual.

1A - 2F - 4B: Estas líneas se desviaron por A. Güemes, O`Higgins y Av. Sarmiento, para continuar su recorrido de forma regular.

3BC: El desvío de esta línea pasa por A. Güemes y Ameghino para luego seguir por Bolívar a su recorrido normal.

Hacia el sur, las líneas que cambiaron su recorrido son:

6AC - La Caldera - 3Troncal N-O - Troncal N-S: Su nuevo camino incluye Av. Arenales, Alvear, Necochea y Av. Sarmiento, retomando desde allí su ruta habitual.

Piden a los usuarios estar atentos a estas modificaciones para evitar demoras en sus traslados.