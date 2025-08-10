Miles de familias celebraron el Día de la Niñez con el gobernador Sáenz en el Bicentenario

Una verdadera fiesta se vivió en el Parque del Bicentenario, que se vistió de colores para recibir a miles de familias salteñas para celebrar a lo grande el Día de la Niñez.

El gobernador Gustavo Sáenz, acompañado por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó el valor de estos espacios de encuentro y recreación, pensados para que los más chicos puedan disfrutar y vivir experiencias inolvidables.

Organizado por el Ministerio de Turismo y Deportes, el evento ofreció una propuesta gratuita e inclusiva, con un enfoque social que llenó el parque de risas y alegría.

Desde la mañana, el sector del anfiteatro se convirtió en el epicentro de la diversión, con un show a cargo del reconocido artista Carlitos Melián, que hizo bailar a grandes y chicos, espectáculos circenses y de entretenimiento infantil y familiar.

"Es una alegría enorme ver a tantas familias compartiendo un momento tan especial. Este es un espacio para jugar, crecer y soñar", expresó el gobernador Sáenz, mientras recorría el parque junto a la ministra de Turismo y saludaba a los vecinos.

También los emprendedores locales tuvieron un lugar destacado con una feria temática, donde mostraron sus productos originales y creativos, vinculados al mundo infantil.

Además, un patio de comidas con foodtrucks ofreció opciones para todos los gustos, y se realizaron sorteos con premios y sorpresas, gracias a las donaciones de emprendedores y empresas que se sumaron a la propuesta.

Este encuentro, se organizó articuladamente entre el Ministerio de Turismo y Deportes y la Administración del Parque que tiene como premisa transformar los espacios verdes en puntos de encuentro para la comunidad, para construir recuerdos y fortalecer los lazos familiares en un entorno seguro y al aire libre.