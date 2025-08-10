En medio de la crisis, la UNSa garantiza 800 raciones diarias y planea ampliar becas

UNSa: "Vimos una disminución del 30 o 40% en el salario docente”
El titular de Bienestar Universitario de la UNSa adelantó un diagnóstico para definir políticas y respaldó la protesta salarial de docentes y no docentes.
Luis Portelli destacó que la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNSa centró su gestión en sostener el comedor, ampliar becas y reforzar políticas de inclusión.
El secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Luis Portelli, definió como ejes centrales de su gestión el fortalecimiento del comedor universitario, la ampliación de becas alimentarias y el acompañamiento a toda la comunidad académica, con especial foco en los estudiantes.
En "Qué Domingo", por Aries, Portelli explicó que la secretaría planificó acciones para mejorar la calidad de vida de docentes, no docentes, graduados y estudiantes, aunque reconoció que la prioridad fue el sector estudiantil debido a la creciente dificultad económica para afrontar gastos básicos.
“Hoy garantizamos alrededor de 800 raciones en el comedor. Es fundamental sostenerlo y ampliar el número de becas para que los estudiantes puedan permanecer en la universidad”, afirmó.
El funcionario advirtió que la precarización se profundizó durante el actual gobierno nacional.
Finalmente, sostuvo que el objetivo es no solo contener a los estudiantes que ya asisten a la UNSa, sino implementar políticas de retención que eviten la deserción universitaria por razones económicas.
El secretario de Bienestar Universitario de la UNSa informó que inició gestiones con la Municipalidad y la Provincia para ampliar políticas de inclusión y retención estudiantil.
