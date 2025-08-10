En medio de la crisis, la UNSa garantiza 800 raciones diarias y planea ampliar becas

El secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Luis Portelli, definió como ejes centrales de su gestión el fortalecimiento del comedor universitario, la ampliación de becas alimentarias y el acompañamiento a toda la comunidad académica, con especial foco en los estudiantes.

En "Qué Domingo", por Aries, Portelli explicó que la secretaría planificó acciones para mejorar la calidad de vida de docentes, no docentes, graduados y estudiantes, aunque reconoció que la prioridad fue el sector estudiantil debido a la creciente dificultad económica para afrontar gastos básicos.

“Hoy garantizamos alrededor de 800 raciones en el comedor. Es fundamental sostenerlo y ampliar el número de becas para que los estudiantes puedan permanecer en la universidad”, afirmó.

El funcionario advirtió que la precarización se profundizó durante el actual gobierno nacional.

Finalmente, sostuvo que el objetivo es no solo contener a los estudiantes que ya asisten a la UNSa, sino implementar políticas de retención que eviten la deserción universitaria por razones económicas.