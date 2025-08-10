La medida busca fortalecer el vínculo entre los internos y sus familias, en una fecha significativa para la niñez, como parte del acompañamiento integral que promueve el Servicio Penitenciario.
Parques urbanos de Salta con récord de visitantes en vacaciones de invierno
Según la coordinadora del parque, María Cruz Pérez, durante las recientes vacaciones de invierno, el lugar recibió a 96 mil visitantes, una cifra récord que superó las expectativas.Salta10/08/2025Ivana Chañi
El Parque del Bicentenario se convirtió en un destino predilecto para salteños y turistas, particularmente durante las vacaciones de invierno, un período en el que se logró cifras récord de visitantes. María Cruz Pérez, coordinadora del parque, conversó con Qué Domingo, por Aries, sobre el éxito de las actividades y el balance positivo de la temporada invernal.
Pérez confirmó que durante el receso escolar de invierno, el parque recibió la impresionante cifra de 96 mil visitantes, un número que refleja el atractivo y la vitalidad del lugar. "Hemos tenido números récord de visitantes estas vacaciones de invierno. Fue superpositivo el saldo durante julio", subrayó la coordinadora. Este éxito, según explicó, se debe a una programación diversa y constante.
El parque ofreció una amplia gama de actividades gratuitas a diario, diseñadas para todas las edades. Entre las propuestas se destacaron talleres de reciclado y origami, yoga para niños, avistaje de aves y clases de baile como folclore y samba brasilera. "La idea fue tener propuestas diferentes para cubrir todos los gustos y que los chicos disfruten una tarde distinta y productiva", afirmó Pérez.
Uno de los talleres más populares fue el de "jardineritos", donde los niños aprendieron sobre conciencia ambiental en el invernadero del parque, se llevaron un plantín a casa, fomentando así la conexión con la naturaleza.
El parque continua con su oferta de actividades. Las próximas celebraciones serán durante el Día de las Infancias que, según la coordinadora, "se celebra todo el mes".
A partir de las 14, la Municipalidad pondrá en marcha el despliegue de seguridad vial en inmediaciones al santuario y a plaza España, para que los fieles participen de la ceremonia con tranquilidad. Habrá 24 cortes en total.
El operativo comenzará el lunes 11 y se extenderá hasta el 14 de agosto. DE manera simultánea se atenderá en barrios de la localidad de Orán.
“Ya dimos todo”: El sacrificio invisible de las familias y lo que "solo el Estado" puede garantizar
Pamela Encinas contó cómo la vida de su familia cambió por completo tras el diagnóstico de su hijo y advirtió que el veto presidencial amenaza años de esfuerzo.
Criar a un hijo con discapacidad cuesta más de $3 millones por mes: El drama económico detrás del veto
Pamela Encinas reveló que solo en terapias y tratamientos para su hijo Manuel, sin contar medicación, el gasto mensual supera los $3 millones.
"La discapacidad no es una elección", el crudo relato de una madre que teme por el tratamiento de su hijo
En un desgarrador testimonio, Pamela Encinas, advirtió que "el sistema está colapsando" y denunció que la salud de calidad solo será para quienes puedan pagarla.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
La máxima categoría del automovilismo entró en un receso y los fanáticos no solo palpitan lo que resta de la competencia en el 2025, sino que ya piensan también en el próximo año.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.