Parques urbanos de Salta con récord de visitantes en vacaciones de invierno

El Parque del Bicentenario se convirtió en un destino predilecto para salteños y turistas, particularmente durante las vacaciones de invierno, un período en el que se logró cifras récord de visitantes. María Cruz Pérez, coordinadora del parque, conversó con Qué Domingo, por Aries, sobre el éxito de las actividades y el balance positivo de la temporada invernal.

Pérez confirmó que durante el receso escolar de invierno, el parque recibió la impresionante cifra de 96 mil visitantes, un número que refleja el atractivo y la vitalidad del lugar. "Hemos tenido números récord de visitantes estas vacaciones de invierno. Fue superpositivo el saldo durante julio", subrayó la coordinadora. Este éxito, según explicó, se debe a una programación diversa y constante.

El parque ofreció una amplia gama de actividades gratuitas a diario, diseñadas para todas las edades. Entre las propuestas se destacaron talleres de reciclado y origami, yoga para niños, avistaje de aves y clases de baile como folclore y samba brasilera. "La idea fue tener propuestas diferentes para cubrir todos los gustos y que los chicos disfruten una tarde distinta y productiva", afirmó Pérez.

Uno de los talleres más populares fue el de "jardineritos", donde los niños aprendieron sobre conciencia ambiental en el invernadero del parque, se llevaron un plantín a casa, fomentando así la conexión con la naturaleza.

El parque continua con su oferta de actividades. Las próximas celebraciones serán durante el Día de las Infancias que, según la coordinadora, "se celebra todo el mes".