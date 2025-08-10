Salta: disturbios en un partido de fútbol dejan heridos con arma blanca y dos detenidos

Policías del Distrito de Prevención 1 intervinieron anoche en un desorden ocurrido en un predio de fútbol ubicado en avenida Reyes Católicos y Samson en el marco de un encuentro futbolístico.

Un hombre y una mujer fueron demorados acusados de lesionar con arma blanca a dos personas en ese contexto.

Hubo personas golpeadas con elementos contundentes.

Samec trabajó en el lugar y asistió a las personas lesionadas. Una fue trasladada al hospital San Bernardo. Posteriormente fue dado de alta.

Intervino la Fiscalía Penal 2.