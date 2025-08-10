Aprehendieron a un hombre que había robado 32 cajas de lápices de colores en un supermercado.
Salta: disturbios en un partido de fútbol dejan heridos con arma blanca y dos detenidos
El procedimiento fue anoche en avenida Reyes Católicos y Samson de Capital. Fue en el marco de un desorden registrado durante un encuentro futbolístico. Intervino la Fiscalía Penal 2.Policiales10/08/2025
Policías del Distrito de Prevención 1 intervinieron anoche en un desorden ocurrido en un predio de fútbol ubicado en avenida Reyes Católicos y Samson en el marco de un encuentro futbolístico.
Un hombre y una mujer fueron demorados acusados de lesionar con arma blanca a dos personas en ese contexto.
Hubo personas golpeadas con elementos contundentes.
Samec trabajó en el lugar y asistió a las personas lesionadas. Una fue trasladada al hospital San Bernardo. Posteriormente fue dado de alta.
Intervino la Fiscalía Penal 2.
El presunto asesino serial de Jujuy negó los cargos y la Justicia avanza con pericias clavePoliciales07/08/2025
Matías Jurado fue imputado formalmente por uno de los crímenes y se espera el resultado de pruebas de ADN para identificar los restos hallados en su casa y en zonas descampadas.
El ladrón fue derivado al hospital tras recibir un tiro en la zona craneal. El cómplice se dio a la fuga.
Fue durante un control vehicular en la ruta provincial 39, kilómetro 1. Intervinieron la Fiscalía Penal 4 y el Juzgado de Garantías 2.
Fue un trabajo conjunto entre la Policía de Salta y de Catamarca. La investigación se inició en la provincia en abril y concluyó con la detención del investigado.
Encontraron más huesos humanos cerca de la casa del presunto asesino serial de JujuyPoliciales05/08/2025
La Justicia halló restos en un descampado a metros del domicilio de Matías Jurado, imputado por homicidio. Sospechan que habría matado a más de una persona.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.