El partido por la Primera Nacional está previsto para las 17 horas en el estadio David Michel Torino. Las puertas de acceso al estadio se habilitarán a las 15:30 horas.
La Selección argentina hará una gira por Estados Unidos en octubre y enfrentará a México
Con el boleto ya asegurado para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará el año que viene, el equipo de Lionel Scaloni empieza a diagramar la preparación.Deportes10/08/2025
La Selección argentina realizará una gira por Estados Unidos a principios de octubre y enfrentará a su par de México, rival con el que no juega desde la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.
Con el boleto ya asegurado para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará el año que viene, el equipo de Lionel Scaloni empieza a diagramar la preparación para dicho torneo tras la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas que tendrán lugar el 13 de septiembre.
Por ello, en la siguiente fecha FIFA a la culminación de las clasificatorias al Mundial, la Selección argentina realizará una gira por Estados Unidos entre el 8 y 14 de octubre donde enfrentará a su par de México en el Soldier Field de Chicago, lugar donde la ´Albiceleste´ disputó un amistoso ante Ecuador previo a la Copa América 2024.
Con la rivalidad creciente entre ambas selecciones, será un partido caliente que no se disputa desde la segunda fecha del Grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022 donde los de Scaloni ganaron 2-0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.
Para completar la gira en suelo estadounidense, se iniciaron gestiones para organizar otro encuentro amistoso el cual tendría lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, lugar donde se disputó la final del Mundial de Clubes hace algunas semanas y donde se jugará la final de la Copa del Mundo en 2026.
El Rojo y el Millonario empataron 0-0 en el estadio Libertadores de América. El local anotó dos tantos y el visitante uno, pero todos fueron invalidados.
La máxima categoría del automovilismo entró en un receso y los fanáticos no solo palpitan lo que resta de la competencia en el 2025, sino que ya piensan también en el próximo año.
En medio de una fuerte crisis dirigencial y deportiva, el "Xeneize" buscaba cortar su peor racha histórica ante una "Academia" que sueña con prenderse en el torneo.
El mal momento que vivió el Dibu Martínez durante un partido del Aston Villa en FranciaDeportes09/08/2025
El arquero argentino arrancó en el banco en el amistoso que su equipo perdió 3-1 ante el Olympique de Marsella.
El partido, que está programado para las 18:30, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de TNT Sports.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Adiós a una voz icónica: Falleció Bruno Iezzi, referente de la radio salteña
Aries se une al dolor de la familia y amigos del reconocido locutor Bruno Iezzi, quien falleció a los 93 años. Una de las voces más queridas y un verdadero maestro de la radiofonía de Salta.
Calendario de lucha docente en Salta: El plan de Sitepsa para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea de este sábado.