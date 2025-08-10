Vaqueros: Upateco abre un Club de Robótica para niños y jóvenes

Calendario de lucha docente en Salta: El plan de Sitepsa para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea de este sábado.
La Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO) presenta el Club de Robótica del HUB Tecnológico de Vaqueros, un espacio formativo y recreativo destinado a niños, adolescentes y jóvenes interesados en la tecnología, la programación y la robótica, sin necesidad de conocimientos previos. El Club incluye una variada propuesta de cursos que iniciarán el 18 de agosto, con inscripciones abiertas los días 11, 12 y 13 de agosto.
El Club propone un enfoque inclusivo y participativo y su objetivo es fomentar habilidades en programación, electrónica, construcción de prototipos, pensamiento computacional, trabajo colaborativo y creatividad, así como incentivar la participación en competencias y ferias tecnológicas.
El rector de la UPATecO, Carlos Morello, informó que este proyecto representa un compromiso de UPATecO para democratizar el acceso a la formación tecnológica, impulsando el desarrollo de talento. La idea es crear un espacio inclusivo donde puedan desarrollar habilidades clave para su formación y futuro profesional.
En tanto, la subsecretaria de Economía del Conocimiento, Lorena Trovato, señaló que el Club de Robótica impulsado por UPATecO es un paso clave para fortalecer la formación en sectores estratégicos de nuestra provincia. Esta iniciativa fomenta la innovación, la formación técnica y el desarrollo tecnológico local, pilares fundamentales para consolidar una economía del conocimiento sólida y que beneficie a toda la comunidad.
Oferta de cursos para agosto 2025
Domótica e IoT con ESP32 para automatización de sistemas de potencia (Lunes 16:00–19:00). Formador: Fabio Velázquez.
Redes Informáticas (Jueves 15:30–18:30). Formador: Enzo Casimiro.
Taller de Electrónica y Programación con Arduino “Encendé tus ideas” (Martes 16:00–19:00). Formador: Ariel Vilte.
Aprendemos Robótica y Reciclamos (Sábados 9:00–12:00). Formador: Nancy Salva.
Introducción al Internet de las Cosas (IoT) con ESP32 (Miércoles 16:00–19:00). Formador: Maximiliano Maldonado.
Las inscripciones para todos los cursos, excepto el taller “Aprendemos Robótica y Reciclamos”, se realizarán de forma virtual en https://upateco.edu.ar/ los días 11, 12 y 13 de agosto.
El taller “Aprendemos Robótica y Reciclamos” tendrá inscripciones presenciales en el HUB Tecnológico de Vaqueros, en el horario de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00, durante los mismos días.
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
