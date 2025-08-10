Cortes y desvíos de colectivos por la procesión a San Cayetano

En el marco de la procesión a San Cayetano, que se llevará a cabo un operativo de Tránsito hoy domingo 10 de agosto. A partir de las 14 se pondrá en marcha el dispositivo en inmediaciones al santuario y a plaza España, para que los fieles participen de la ceremonia con tranquilidad.

El recorrido será el siguiente: sale por Luis Güemes (templete) luego en contramano por avenida Perón hacia el este- Avenida Entre Ríos- República de Siria-Leguizamón-Coronel Suárez-Predio Plaza España. Luego de la misa en el lugar la imagen retorna por Coronel Suárez- Guerra Gaucha en contramano- Luis Güemes hasta el templete.

Los cortes y desvíos se extenderán hasta la finalización de la ceremonia religiosa y total desconcentración de los asistentes por lo que se recomienda utilizar vías alternativas y atender las indicaciones del personal uniformado.

Serán un total de 24 cortes, a partir de las 14, con desvíos vehiculares que se implementarán para el recorrido de la procesión y serán los siguientes:

Por su parte, SAETA informó a sus usuarios que este domingo, con motivo de la misa y procesión en honor a San Cayetano, se registrarán desvíos y cambios de paradas en las líneas 3A, 4E Y 7 SAN LORENZO, 3 TRONCAL NORTE-OESTE Y 5A.

3A - 4E y 7 SAN LORENZO

HACIA EL CENTRO

• Av. Arenales – Ibazeta – Av. Entre Ríos a recorrido habitual.

Paradas:

• Av. Savio (Supermercado Día).

• Av. Arenales y Posta de Yatasto.

HACIA EL OESTE

• Av. Entre Ríos – Ibazeta – 12 de Octubre - Junín – Av. Arenales – Rotonda de Circunvalación Oeste – Av. Perón – Av. Savio – Av. De Los Incas a recorrido habitual.

Paradas:

• Ibazeta altura Alsina.

• 12 de Octubre y Junín.

• 12 de Octubre Posta de Yatasto.

• Av. Arenales Dársena detrás Shell.

3TNO

HACIA EL NORTE

Av. Savio – Av. Perón – Av. Arenales – Pedernera – O’higgins – Rep Siria - Necochea a recorrido habitual.

Paradas:

• Rep. Siria y Ameghino.

• Necochea pasando Ibazeta (3B).

HACIA EL OESTE

Av. Entre Ríos – Ibazeta – 12 de Octubre – Dr. Luis Güemes – Av. Arenales – Av. Savio a recorrido habitual.

Paradas:

• Ibazeta altura Alsina.

• 12 de Octubre y Junín.

• 12 de Octubre y Dr. Luis Güemes.

• Av. Arenales Dársena detrás Shell.

5A

HACIA EL CENTRO

• Cnel Suarez – Rivadavia – Pedernera a recorrido habitual.

Parada:

• Cnel Suarez esquina Santiago del Estero.