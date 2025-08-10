La medida busca fortalecer el vínculo entre los internos y sus familias, en una fecha significativa para la niñez, como parte del acompañamiento integral que promueve el Servicio Penitenciario.
Cortes y desvíos de colectivos por la procesión a San Cayetano
A partir de las 14, la Municipalidad pondrá en marcha el despliegue de seguridad vial en inmediaciones al santuario y a plaza España, para que los fieles participen de la ceremonia con tranquilidad. Habrá 24 cortes en total.Salta10/08/2025
En el marco de la procesión a San Cayetano, que se llevará a cabo un operativo de Tránsito hoy domingo 10 de agosto. A partir de las 14 se pondrá en marcha el dispositivo en inmediaciones al santuario y a plaza España, para que los fieles participen de la ceremonia con tranquilidad.
El recorrido será el siguiente: sale por Luis Güemes (templete) luego en contramano por avenida Perón hacia el este- Avenida Entre Ríos- República de Siria-Leguizamón-Coronel Suárez-Predio Plaza España. Luego de la misa en el lugar la imagen retorna por Coronel Suárez- Guerra Gaucha en contramano- Luis Güemes hasta el templete.
Los cortes y desvíos se extenderán hasta la finalización de la ceremonia religiosa y total desconcentración de los asistentes por lo que se recomienda utilizar vías alternativas y atender las indicaciones del personal uniformado.
Serán un total de 24 cortes, a partir de las 14, con desvíos vehiculares que se implementarán para el recorrido de la procesión y serán los siguientes:
Por su parte, SAETA informó a sus usuarios que este domingo, con motivo de la misa y procesión en honor a San Cayetano, se registrarán desvíos y cambios de paradas en las líneas 3A, 4E Y 7 SAN LORENZO, 3 TRONCAL NORTE-OESTE Y 5A.
3A - 4E y 7 SAN LORENZO
HACIA EL CENTRO
• Av. Arenales – Ibazeta – Av. Entre Ríos a recorrido habitual.
Paradas:
• Av. Savio (Supermercado Día).
• Av. Arenales y Posta de Yatasto.
HACIA EL OESTE
• Av. Entre Ríos – Ibazeta – 12 de Octubre - Junín – Av. Arenales – Rotonda de Circunvalación Oeste – Av. Perón – Av. Savio – Av. De Los Incas a recorrido habitual.
Paradas:
• Ibazeta altura Alsina.
• 12 de Octubre y Junín.
• 12 de Octubre Posta de Yatasto.
• Av. Arenales Dársena detrás Shell.
3TNO
HACIA EL NORTE
Av. Savio – Av. Perón – Av. Arenales – Pedernera – O’higgins – Rep Siria - Necochea a recorrido habitual.
Paradas:
• Rep. Siria y Ameghino.
• Necochea pasando Ibazeta (3B).
HACIA EL OESTE
Av. Entre Ríos – Ibazeta – 12 de Octubre – Dr. Luis Güemes – Av. Arenales – Av. Savio a recorrido habitual.
Paradas:
• Ibazeta altura Alsina.
• 12 de Octubre y Junín.
• 12 de Octubre y Dr. Luis Güemes.
• Av. Arenales Dársena detrás Shell.
5A
HACIA EL CENTRO
• Cnel Suarez – Rivadavia – Pedernera a recorrido habitual.
Parada:
• Cnel Suarez esquina Santiago del Estero.
