El mal momento que vivió el Dibu Martínez durante un partido del Aston Villa en Francia
El arquero argentino arrancó en el banco en el amistoso que su equipo perdió 3-1 ante el Olympique de Marsella.Deportes09/08/2025
Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser silbado por hinchas en Francia, tal como ocurre cada vez que visita ese país desde que la Selección argentina ganó la final del Mundial de Qatar 2022. Esta vez, fue en el partido amistoso que el Aston Villa perdió 3-1 ante el Olympique de Marsella.
En esta ocasión, el arquero argentino arrancó en el banco de suplentes, pero eso no evitó que recibiera la reprobación generalizada de los fanáticos que habían ido al estadio Velodrome. Cuando las cámaras lo enfocaron a los 23 minutos, la imagen fue emitida por las pantallas en el estadio y los hinchas lanzaron una lluvia de silbidos.
Olympique de Marsella finalmente se impuso 3-1 con tantos de Greenwood y Aubameyang (2). Para el conjunto inglés había marcado el empate parcial McGinn.
El Dibu ya sabe lo que es enfrentarse a este tipo de hostilidad. En abril de 2024, cuando se midió ante el Lille por la Conference League, fue silbado cada vez que tocó la pelota. Sin embargo, demostró su carácter: atajó dos penales y mandó a callar a los hinchas con un gesto de silencio.
La situación se repitió en abril de este año en el Parque de los Príncipes, cuando el Aston Villa enfrentó al PSG por los cuartos de final de la Champions League (terminó en derrota para el equipo inglés por 3 a 1).
Dibu Martínez fue nominado para el Trofeo Yashin al mejor arquero del mundo
El jueves, Dibu fue nominado para el Trofeo Yashin que reconoce al mejor arquero del mundo en la última temporada. El galardón de la revista France Football se entregará en la próxima gala del Balón de Oro, el 22 de septiembre.
El futbolista de la Selección argentina buscará ese reconocimiento por tercer año consecutivo, luego de conseguirlo en 2023 y 2024.
Con información de TN
