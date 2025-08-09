El partido, que está programado para las 18:30, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de TNT Sports.
Hoy comienza la 1ra edición del "Torneo de Penales de la Ciudad"
La primera etapa de la competencia se llevará a cabo en el estadio Fray Honorato Pistoia, a partir de las 16. El objetivo es fomentar la participación deportiva y recreativa de jóvenes y adultos salteños. Ya se completaron los cupos.Deportes09/08/2025
Este sábado comienza la 1ra edición del «Torneo de Penales de la Ciudad», evento que se realiza para fomentar la participación deportiva y recreativa de jóvenes y adultos salteños.
La primera etapa de la competencia se llevará a cabo en el estadio Fray Honorato Pistoia, a partir de las 16. No solo habrá tiros desde los doce pasos, sino que también habrá música para abrir la jornada, de la mano de la mano de la Banda de Música Municipal.
Cabe destacar que el campeonato no terminará allí, sino que habrá más instancias que se desarrollarán en los entretiempos de los partidos de fútbol profesional, precisamente en los cotejos de Gimnasia y Tiro y Central Norte de local.
Un detalle muy importante es que los planteles deberán ser mixtos. Cada equipo tendrá que contar con 7 integrantes (1 arquero, 3 titulares y 3 suplentes), donde debe haber al menos 2 mujeres por equipo.
El torneo se disputará en dos etapas: la primera corresponde a una fase eliminatoria, luego los ganadores de la misma pasarán a la siguiente ronda. La final se llevará a cabo en el Estadio Martearena en donde los equipos se enfrentarán en los cuartos de final hasta definir al campeón.
Habrá premios para los tres primeros puestos. El primer lugar se llevará 500 mil pesos, más un juego de camisetas, el segundo un juego de camisetas y el tercero cuatro pelotas de fútbol.
El reglamento es el siguiente:
Cada equipo deberá estar conformado por 7 integrantes
Los equipos deberán ser mixtos (al menos dos mujeres por equipo)
Los integrantes deberán ser mayores de 18 años
Solo participarán aquellos equipos inscriptos
La lista de buena fe no podrá ser modificada por ningún motivo. Se respetarán las personas inscriptas en el formulario inicial
El torneo será por sistema de eliminación directa
Cada equipo pateará 3 penales (ronda), en caso de empate seguirá la serie 1 a 1 pudiendo incluir los suplentes
De persistir un empate cumplido el tiempo estipulado de juego (8 minutos), se lanzará la moneda a la suerte
El primer penal de cada equipo lo ejecutará una integrante mujer
No se repetirán pateadores hasta completar la ronda
El arquero/a podrá ser reemplazado en caso de lesión por otro participante
Los integrantes deberán presentar su DNI obligatoriamente el día del evento. En caso de no hacerlo el jugador no podrá participar
El equipo que no se presente en horario, quedará eliminado directamente
Habrá una mesa de disciplina, representada por un tribunal designado por la Agencia Salta Deportes
Se sancionarán actitudes antideportivas
La organización puede descalificar equipos si estos no cumplen con el presente reglamento y/o reglas de juego limpio
Con gol de Leonardo Gil, el "Globo" triunfó en un partido friccionado y trepó al tercer puesto de la Zona A.
En medio de una fuerte crisis dirigencial y deportiva, el "Xeneize" busca cortar su peor racha histórica ante una "Academia" que sueña con prenderse en el torneo.
El defensor se realizará la revisión médica este viernes, según pudo saber "Doble Amarilla". Contrarreloj, Gustavo Costas intentará anotarlo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Esta mañana firmó la rescisión del contrato con el "Xeneize" y retiró sus pertenencias del predio.
Alejandro Garnacho tiene un acuerdo de palabra con el Chelsea y continuará en la Premier League: qué resta para que sea oficialDeportes08/08/2025
Con la llegada de Matheus Cunha, el Manchester United le da vía libre al "Bichito" para viajar a Londres y vestirse de "blue"
Calendario para Franco ColapintoDeportes08/08/2025
El piloto argentino de la Fórmula 1 tiene una fecha entre ceja y ceja, y tiene razones de sobra para prestar atención a ese momento del año en la "Máxima".
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Urtubey: “Si querés apoyar a Milei tenés dos opciones en Salta, en contra solo una”
El exgobernador lamentó que el saencismo compita con lista propia y advirtió que la Argentina atraviesa una “batalla cultural” sin puntos intermedios.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
La justicia federal dictó la prisión preventiva de los 11 detenidos por el contrabando en Aguas Blancas y estimó que movían mercadería ilegal por $229 millones mensuales.