Hoy comienza la 1ra edición del "Torneo de Penales de la Ciudad"

Este sábado comienza la 1ra edición del «Torneo de Penales de la Ciudad», evento que se realiza para fomentar la participación deportiva y recreativa de jóvenes y adultos salteños.

La primera etapa de la competencia se llevará a cabo en el estadio Fray Honorato Pistoia, a partir de las 16. No solo habrá tiros desde los doce pasos, sino que también habrá música para abrir la jornada, de la mano de la mano de la Banda de Música Municipal.

Cabe destacar que el campeonato no terminará allí, sino que habrá más instancias que se desarrollarán en los entretiempos de los partidos de fútbol profesional, precisamente en los cotejos de Gimnasia y Tiro y Central Norte de local.

Un detalle muy importante es que los planteles deberán ser mixtos. Cada equipo tendrá que contar con 7 integrantes (1 arquero, 3 titulares y 3 suplentes), donde debe haber al menos 2 mujeres por equipo.

El torneo se disputará en dos etapas: la primera corresponde a una fase eliminatoria, luego los ganadores de la misma pasarán a la siguiente ronda. La final se llevará a cabo en el Estadio Martearena en donde los equipos se enfrentarán en los cuartos de final hasta definir al campeón.

Habrá premios para los tres primeros puestos. El primer lugar se llevará 500 mil pesos, más un juego de camisetas, el segundo un juego de camisetas y el tercero cuatro pelotas de fútbol.

El reglamento es el siguiente:

Cada equipo deberá estar conformado por 7 integrantes

Los equipos deberán ser mixtos (al menos dos mujeres por equipo)

Los integrantes deberán ser mayores de 18 años

Solo participarán aquellos equipos inscriptos

La lista de buena fe no podrá ser modificada por ningún motivo. Se respetarán las personas inscriptas en el formulario inicial

El torneo será por sistema de eliminación directa

Cada equipo pateará 3 penales (ronda), en caso de empate seguirá la serie 1 a 1 pudiendo incluir los suplentes

De persistir un empate cumplido el tiempo estipulado de juego (8 minutos), se lanzará la moneda a la suerte

El primer penal de cada equipo lo ejecutará una integrante mujer

No se repetirán pateadores hasta completar la ronda

El arquero/a podrá ser reemplazado en caso de lesión por otro participante

Los integrantes deberán presentar su DNI obligatoriamente el día del evento. En caso de no hacerlo el jugador no podrá participar

El equipo que no se presente en horario, quedará eliminado directamente

Habrá una mesa de disciplina, representada por un tribunal designado por la Agencia Salta Deportes

Se sancionarán actitudes antideportivas

La organización puede descalificar equipos si estos no cumplen con el presente reglamento y/o reglas de juego limpio