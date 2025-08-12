El "Bichito" tiene un acuerdo de palabra con Chelsea que no llega a un acuerdo con los "Diablos Rojos" que son presionados por el futbolista de la Selección Argentina.
El revés de FIFA para las SAD: prohíbe los traspasos entre clubes del mismo grupo empresarial
La nueva reglamentación busca evitar el acaparamiento de futbolistas, fomentar contratos a largo plazo y dar estabilidad laboral. City Football Group, Grupo Pachuca, Eagle Football Club y Red Bull, entre los más afectados.Deportes12/08/2025
La FIFA anunció una nueva normativa que prohíbe las transferencias de futbolistas entre clubes que pertenezcan a un mismo grupo empresarial. Con esta medida, el organismo busca limitar el mercado interno entre equipos bajo un control común, una práctica que se incrementó en los últimos años y que permitía el movimiento fluido de jugadores entre instituciones con el mismo dueño.
Los detalles de la nueva reglamentación de FIFA
Según explicó la entidad, la reglamentación persigue tres objetivos: evitar el acaparamiento de futbolistas, fomentar contratos de mayor duración y garantizar una mayor estabilidad para los jugadores. Esta decisión se suma a la restricción ya vigente que limita el número de cesiones: el artículo 10 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores establece que un club solo puede prestar un máximo de seis futbolistas por temporada.
La medida obligará a los grupos empresariales a rediseñar sus estrategias deportivas y comerciales, afrontando negociaciones externas para incorporar refuerzos o apostando con más fuerza a sus divisiones inferiores.
Cuáles son los grupos más afectados por esta nueva regla
Entre los conglomerados más afectados se encuentran City Football Group, Grupo Pachuca, Eagle Football Club y Red Bull, todos con presencia en varias ligas del mundo.
Un ejemplo reciente involucra al Eagle Football Club, propiedad de John Textor, que compró el pase del argentino Thiago Almada: el mediocampista jugó seis meses en Botafogo y luego fue transferido al Olympique de Lyon, ambos bajo el mismo control empresarial.
El grupo de Textor también estuvo en el centro de la escena por otra normativa de FIFA: el Crystal Palace, reciente campeón de la Community Shield, no podrá disputar la Europa League debido a las reglas que regulan la propiedad multiclub.
Con información de 442
Copa Libertadores y Sudamericana: días, horarios y cómo ver por TV a los equipos argentinosDeportes12/08/2025
La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana regresan a la escena con el comienzo de las series de octavos de final. Siete clubes argentinos sueñan con la gloria internacional.
La CONMEBOL confirmó que el estadio de Universitario de Deportes será sede del partido decisivo el 29 de noviembre. Será la segunda vez que el recinto peruano albergue una final única del torneo.
Mountain bike: Nicolás Reynoso ganó la Medalla de Plata en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025Deportes11/08/2025
Nicolás Reynoso tiene la oportunidad de clasificar a los Juegos Panamericanos de 2027. El salteño es campeón argentino en su categoría y el mejor lainoamericano clasificado en los juegos de Asunción.
El defensor recibió el aval de AFA y viajará a Montevideo para el cruce ante Peñarol por los octavos de final. El ex Boca se sumó en condición de futbolista libre a la 'Academia' y tras estar ingresado en el Comet en el plantel de la 'Academia' fue avalado para participar en el torneo continental.
Inter Miami sin Messi y con De Paul sufrió una dura goleada en el clásico de la MLSDeportes11/08/2025
Orlando City se impuso 4-1 ante el conjunto de Javier Mascherano, que registró así un nuevo traspié en la liga estadounidense.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Fuerza Patria confirmó una "Mesa Chica" para definir las candidaturas para octubre
El senador provincial por Cachi advirtió que el desafío no es ganar encuestas sino alcanzar consensos amplios para enfrentar al presidente Javier Milei en las elecciones nacionales.