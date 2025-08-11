El defensor recibió el aval de AFA y viajará a Montevideo para el cruce ante Peñarol por los octavos de final. El ex Boca se sumó en condición de futbolista libre a la 'Academia' y tras estar ingresado en el Comet en el plantel de la 'Academia' fue avalado para participar en el torneo continental.
Mountain bike: Nicolás Reynoso ganó la Medalla de Plata en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
Nicolás Reynoso tiene la oportunidad de clasificar a los Juegos Panamericanos de 2027. El salteño es campeón argentino en su categoría y el mejor lainoamericano clasificado en los juegos de Asunción.Deportes11/08/2025
El salteño Nicolás Reynoso conquistó la medalla plateada en mountain bike durante los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Con la participación de más de 4000 atletas en 42 disciplinas, este evento no solo ofrece una plataforma para jóvenes atletas, sino también la oportunidad de clasificar a los Juegos Panamericanos de 2027.
Nicolas Reynoso nacido en Rosario de la Frontera empleó un tiempo de 1h17m42s , quedando a 49 segundos del ganador, ganó la medalla de plata en la prueba masculina de cross country de mountain bike en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
“Desde el Gobierno de la Provincia, felicitamos a Nicolás por su excelente desempeño en los II Juegos Panamericanos Junior. Esta medalla plateada es el resultado de su esfuerzo y dedicación, y nos llena de orgullo ver cómo los deportistas salteños dejan su marca a nivel continental. Seguiremos apoyando el deporte y a nuestros talentos, porque su éxito es el éxito de toda la provincia”, resaltó el secretario de Deportes Ignacio García Bes.
En una competencia que reunió a 20 ciclistas sobre un circuito de 5,10 kilómetros, con seis vueltas para completar 30,60 kilómetros, Reynoso volvió a demostrar por qué es una de las figuras más destacadas del ciclismo argentino. Facundo Cayata fue el otro representante nacional en la prueba masculina, finalizando en el décimo lugar con un tiempo de 1h23m12s.
El salteño viene de consagrarse campeón argentino de la especialidad en San Luis semanas antes de estos Juegos, y en 2022 ya había logrado el título nacional de mountain bike. En 2021 hizo historia como el primer salteño campeón argentino en la categoría junior, y en septiembre de ese año representó al país en el Mundial de Francia, donde fue el mejor latinoamericano clasificado (puesto 23).
