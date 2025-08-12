El "Bichito" tiene un acuerdo de palabra con Chelsea que no llega a un acuerdo con los "Diablos Rojos" que son presionados por el futbolista de la Selección Argentina.
Copa Libertadores y Sudamericana: días, horarios y cómo ver por TV a los equipos argentinos
La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana regresan a la escena con el comienzo de las series de octavos de final. Siete clubes argentinos sueñan con la gloria internacional.Deportes12/08/2025
CONMEBOL retoma su agenda con el comienzo de las Fases Finales en las Copas Libertadores y Sudamericana 2025, y la disputa de los octavos de final. La mayoría de los equipos participantes realizarán su debut copero del semestre, con excepción de aquellos que disputaron los Playoffs de Copa Sudamericana.
Los cuatro argentinos en octavos de Libertadores iniciarán sus series como visitantes al igual que los que están en Sudamericana, con una notable salvedad: habrá cruce nacional entre Lanús y Central Córdoba.
Octavos de final de la Copa Libertadores: programación y TV de los equipos argentinos
Martes 12
19.00hs Fortaleza (Bra) vs Vélez Sarsfield (Fox Sports)
21.30hs Peñarol (Uru) vs Racing Club (Fox Sports)
Miércoles 13
19.00hs Cerro Porteño (Par) vs Estudiantes de La Plata (Fox Sports)
Jueves 14
21.30hs Libertad (Par) vs River Plate (Telefé/Fox Sports)
Octavos de final de la Copa Sudamericana: programación y TV de los equipos argentinos
Martes 12
19.00hs Once Caldas (Col) vs Huracán (DSports)
Miércoles 13
21.30hs Universidad de Chile vs Independiente (ESPN)
Jueves 14
19.00hs Atlético Mineiro (Bra) vs Godoy Cruz (ESPN)
21.30hs Central Córdoba vs Lanús (DSports)
