Copa Libertadores y Sudamericana: días, horarios y cómo ver por TV a los equipos argentinos

CONMEBOL retoma su agenda con el comienzo de las Fases Finales en las Copas Libertadores y Sudamericana 2025, y la disputa de los octavos de final. La mayoría de los equipos participantes realizarán su debut copero del semestre, con excepción de aquellos que disputaron los Playoffs de Copa Sudamericana.

Los cuatro argentinos en octavos de Libertadores iniciarán sus series como visitantes al igual que los que están en Sudamericana, con una notable salvedad: habrá cruce nacional entre Lanús y Central Córdoba.

Octavos de final de la Copa Libertadores: programación y TV de los equipos argentinos

Martes 12

19.00hs Fortaleza (Bra) vs Vélez Sarsfield (Fox Sports)

21.30hs Peñarol (Uru) vs Racing Club (Fox Sports)

Miércoles 13

19.00hs Cerro Porteño (Par) vs Estudiantes de La Plata (Fox Sports)

Jueves 14

21.30hs Libertad (Par) vs River Plate (Telefé/Fox Sports)

Octavos de final de la Copa Sudamericana: programación y TV de los equipos argentinos

Martes 12

19.00hs Once Caldas (Col) vs Huracán (DSports)

Miércoles 13

21.30hs Universidad de Chile vs Independiente (ESPN)

Jueves 14

19.00hs Atlético Mineiro (Bra) vs Godoy Cruz (ESPN)

21.30hs Central Córdoba vs Lanús (DSports)

