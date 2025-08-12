Confirmado: dónde y cuándo se juega la final de la Libertadores 2025

El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, anunció a través de sus redes sociales que la final de la Copa Libertadores 2025 se disputará en el estadio Monumental de Lima, el próximo sábado 29 de noviembre.

La confirmación llegó con un video en el que se observa el campo de juego del escenario peruano con el trofeo en el centro.

En los últimos meses, una delegación técnica de la confederación inspeccionó tanto el Monumental como el estadio Nacional, ambos en la capital peruana. Finalmente, el elegido fue nuevamente el recinto de Universitario de Deportes.

No será la primera vez que este estadio reciba el encuentro definitorio. En 2019, Lima fue sede de la final única por primera vez, luego de que los conflictos sociales en Chile obligaran a mudar la definición que iba a disputarse en Santiago.

Aquella tarde, Flamengo venció 2-1 a River Plate con dos goles de Gabriel Barbosa “Gabigol”, que revirtieron el marcador en los últimos minutos.

Con información de 442