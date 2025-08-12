El "Bichito" tiene un acuerdo de palabra con Chelsea que no llega a un acuerdo con los "Diablos Rojos" que son presionados por el futbolista de la Selección Argentina.
El Dique Campo Alegre, sede del Grand Prix Nacional de Snipe y Torneo Regional de Yachting.
El evento se realizará el 15 y 16 de agosto en el Dique Campo Alegre y contará con más de 60 embarcaciones de distintas provincias y países.Deportes12/08/2025
Los días 15 y 16 de agosto, las aguas del Dique Campo Alegre se llenarán de veleros para recibir la segunda fecha del Torneo Regional de Yachting del NOA, que incluirá las categorías Snipe, Laser, Optimist y Pampero. Simultáneamente, se llevará a cabo la segunda fecha del Grand Prix Nacional de Snipe, una de las competencias más importantes a nivel nacional. Las actividades comenzarán a partir de las 12 y finalizando cerca de las 18 en el predio del dique Campo Alegre.
Diego Iglesias, presidente del Club Regata Güemes y parte de la organización, afirmó que “el evento contará con una gran participación tendremos tripulaciones que nos visitarán desde provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, e incluso de Chile. Además, en esta oportunidad se esperan contar con 60 embarcaciones en el agua, entre las categorías de Optimist, con chicos entre 7 a 14 años, ILCA, Pampero y Snipe. “
Se espera un fin de semana lleno de emoción y competencia, con navegantes de alto nivel que pondrán a prueba sus habilidades en el entorno del Dique Campo Alegre. El Club de Regatas Güemes invita a toda la comunidad a disfrutar de este espectáculo deportivo.
Escuela de Vela
Anualmente el Club de Regatas Güemes dicta el Curso de Iniciación a la Vela,con la duración de 5 fines de semana, estando programado su inicio este año para el día 02/11.A su vez, cuenta con la Escuela de Vela Miguel Triggiano para niños de 7 a 14 años que seintroducen al mundo de la vela a través del Optimist, una embarcación pequeña de una solavela y un tripulante. Las actividades se desarrollan todos los sábados de 15 a 18 hrs en el prediodel Dique Campo Alegre. Para mayor información consultar en forma presencial o por Instagram @crgescueladeoptimist o @clubderegatasguemes.
Copa Libertadores y Sudamericana: días, horarios y cómo ver por TV a los equipos argentinosDeportes12/08/2025
La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana regresan a la escena con el comienzo de las series de octavos de final. Siete clubes argentinos sueñan con la gloria internacional.
El revés de FIFA para las SAD: prohíbe los traspasos entre clubes del mismo grupo empresarialDeportes12/08/2025
La nueva reglamentación busca evitar el acaparamiento de futbolistas, fomentar contratos a largo plazo y dar estabilidad laboral. City Football Group, Grupo Pachuca, Eagle Football Club y Red Bull, entre los más afectados.
La CONMEBOL confirmó que el estadio de Universitario de Deportes será sede del partido decisivo el 29 de noviembre. Será la segunda vez que el recinto peruano albergue una final única del torneo.
Mountain bike: Nicolás Reynoso ganó la Medalla de Plata en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025Deportes11/08/2025
Nicolás Reynoso tiene la oportunidad de clasificar a los Juegos Panamericanos de 2027. El salteño es campeón argentino en su categoría y el mejor lainoamericano clasificado en los juegos de Asunción.
El defensor recibió el aval de AFA y viajará a Montevideo para el cruce ante Peñarol por los octavos de final. El ex Boca se sumó en condición de futbolista libre a la 'Academia' y tras estar ingresado en el Comet en el plantel de la 'Academia' fue avalado para participar en el torneo continental.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Sáenz se reunió con mujeres representantes de instituciones y diferentes espacios políticosPolítica11/08/2025
El gobernador encabezó una mesa de trabajo con mujeres líderes de distintos ámbitos para escuchar sus propuestas y visiones. En el encuentro se abordaron temas como la situación de los jubilados, de las personas con discapacidad y la salud mental, entre otros.