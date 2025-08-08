El ministro de Desregulación publicó fotos y videos en su despacho, donde exhibió la burocracia que, según él, sostiene la corrupción en organismos estatales clave.
“Prefieren quedarse en el infierno”, alertan por el cierre de programas contra la trata de personas
El ex director del Comité Ejecutivo denunció la eliminación de políticas públicas que ofrecían apoyo económico, capacitación y reinserción para personas rescatadas de la explotación.Política08/08/2025Agustina Tolaba
En Derechos del Mundo del Trabajo, Gustavo Vera, ex director del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata, advirtió sobre el desmantelamiento de los programas y políticas públicas dedicadas a la atención de víctimas de trata desde la llegada del actual gobierno.
“Se disolvieron programas fundamentales como la ayuda económica inmediata para las víctimas, la capacitación remunerada para su reinserción laboral, el fondo de reparación con bienes decomisados y los acompañamientos terapéuticos y jurídicos gratuitos”, explicó Vera. Estas políticas permitían a las personas rescatadas reconstruir su vida y evitar caer nuevamente en situaciones de explotación.
El desmantelamiento de estos programas, destacó Vera, provoca que muchas víctimas opten por no abandonar los lugares donde son explotadas. “Prefieren quedarse en el infierno antes que salir a la calle, porque saben que el Estado no les brinda un verdadero apoyo y terminan volviendo a ser explotadas en peores condiciones”.
Vera describió cómo funcionaban antes estas políticas: “Las personas recibían un acompañamiento económico equivalente a un salario mínimo vital y móvil, capacitación durante un año, alfabetización y reinserción laboral según sus talentos y vocaciones”. Además, recordó que en provincias como Salta existen leyes que incentivan a las empresas privadas a contratar víctimas de trata mediante exenciones impositivas.
“Este proceso no es beneficencia, es una obligación que establece la normativa internacional para asegurar la reparación y reinserción social de las víctimas”, concluyó Vera, llamando a una urgente reactivación de estos programas.
