Carlotto tras la polémica por el "Nunca Más" de LLA: "No tienen cerebro"

La construcción creció un 10,8% en el primer semestre, pero las expectativas se enfríanArgentina08/08/2025
El sector mostró un repunte en junio, aunque la mayoría de las empresas prevé estabilidad o caída en la actividad para el próximo trimestre.
"Estamos pasando un momento único porque nunca con los gobiernos enemigos, los malos gobiernos ha habido esta situación de muerte e intolerancia y de maldad", advirtió la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.Argentina08/08/2025
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, mostró su repudio por la utilización de la frase “Nunca Más” en una bandera de campaña política de La Libertad Avanza (LLA) y aseguró que quienes fueron parte de la misma "no tienen cerebro", a la vez que dijo que "tienen que copiare y ofender".
"Se ve que no tienen cerebro, tienen que copiar y sobre todo ofender. Es un detalle que no hay que soportarlo, hay que ofenderlos. Estamos en una pelea tremenda con esta gente”, señaló en diálogo con el programa Sin corbata que se emite por Splendid AM 990.
Además, indicó: "Esto va más allá de lo que se puede permitir, es la ofensa permanente. El método es dejarnos cada vez mas desprotegidos, abandonar a la gente, al pueblo. Fue un error elegirlos. Los gobiernos que son opositores o de mala onda siempre han tenido sus cosas, pero nunca con la actitud ofensiva y maligna que tiene este Gobierno y todo lo que hace es para daño, sobre todo para herir la humanidad, la mente, el corazón", aseveró.
En tanto, manifestó: "El Gobierno no tiene moral, si pudieran harían mucho más todavía. Estamos pasando un momento único porque nunca con los gobiernos enemigos, los malos gobiernos ha habido esta situación de muerte e intolerancia y de maldad".
Con información de Noticias Argentinas
El gobierno de Javier Milei eliminó restricciones para el uso de drones y promueve la "libertad absoluta", así lo expresó el ministro Federico Sturzenegger en un posteo en X.
Analistas coinciden en que aún no se observa que la suba del dólar se haya trasladado ya al IPC. La divisa está "flotando" y en los últimos días borró más de la mitad del incremento de julio.
Un estudio del IERAL alerta que la presión tributaria limita el crecimiento y que eliminar impuestos clave como Ingresos Brutos y el impuesto al cheque es fundamental para destrabar la economía.
El ministro Luis Caputo les pidió a los empresarios que “cambien el chip” y no trasladen a precios la suba del dólar. Advirtió que ahora hay competencia.
El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y estará facultado para dictar las pautas del Concurso Público, incluyendo el esquema de remuneración y anexos relevantes.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Pedro Arancibia, abogado de la familia, lo anticipó por Aries. El juicio por el femicidio de Jimena Salas comenzará el 1 de septiembre contra los hermanos Saavedra.
El acusado reconoció ser culpable de los hechos imputados y aceptó los términos del acuerdo. El acuerdo fue consensuado por fiscalía, defensa y el actor civil y querellante.
El frente político que dirige el Gobernador disputará con listas propias, en la elección nacional, contra los "candidatos de Milei y de Cristina".
El Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de Salta (SiTEPSa) inició una campaña de información en las escuelas de Salta Capital.