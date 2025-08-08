Urtubey: “Si querés apoyar a Milei tenés dos opciones en Salta, en contra solo una”

En el marco de su lanzamiento como precandidato a senador nacional por Fuerza Patria, el exgobernador Juan Manuel Urtubey cuestionó que el sector político encabeza del gobernador Gustavo Sáenz decidiera presentarse con un frente propio en las elecciones del 26 de octubre.

“Nos hubiese gustado que estén todos los que piensan parecido, pero cada uno toma las decisiones que cree mejores”, expresó Urtubey, en diálogo con Aries.

A su entender, la política nacional atraviesa una etapa inédita en democracia con un gobierno nacional que plantea “una verdadera batalla cultural, donde el individualismo y el éxito económico son los motores de la sociedad”.

El dirigente sostuvo que ya no existen puntos intermedios entre “el constitucionalismo social que construyó la Argentina en casi 200 años” y la visión del actual gobierno nacional. “Si querés apoyar al gobierno nacional, tenés dos opciones en Salta; si querés estar en contra, tenés una”, sentenció.

Asimismo, criticó la postura del saencismo de “apoyo crítico” al gobierno de Javier Milei, por considerar que “no es clara respecto de qué derechos estás sosteniendo”.