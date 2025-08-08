Macri celebró la alianza electoral con La Libertad Avanza: “Está en juego el futuro del país”

Tras reunirse con Karina Milei, el ex presidente y titular del PRO afirmó que la alianza busca acompañar el cambio y unir fuerzas en varias provincias. Reconoció tensiones internas en su espacio.

El ex presidente y actual titular del PRO, Mauricio Macri, confirmó este jueves el acuerdo electoral con La Libertad Avanza tras una reunión con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y enmarcó la decisión en una responsabilidad histórica: "Lo que está en juego no es un partido ni un cargo, sino, de alguna manera, el futuro del país".

Según supo Noticias Argentinas, a través de un mensaje en sus redes sociales, Macri aseguró que la alianza busca "acompañar el cambio que está en marcha en todo el país". "Creemos que esta decisión de ir juntos en varias provincias refleja un reclamo de muchos: unir fuerzas, priorizar en lo que estamos de acuerdo y seguir el rumbo que eligió la sociedad", afirmó el ex mandatario.

En su publicación, Macri reconoció las fuertes tensiones internas que generó el acuerdo. "Otros no comparten esta posición", admitió, en una clara alusión a los sectores del PRO que se oponen a la fusión con el oficialismo.

Por su parte, Karina Milei también confirmó la alianza, centrándola en la Ciudad de Buenos Aires, y destacó que se basa en el "compromiso innegociable de nuestros representantes en el Congreso a la hora de defender el plan económico y dar la batalla cultural". "Nada es más importante que defender el rumbo", sentenció.

