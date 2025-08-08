El ministro de Desregulación publicó fotos y videos en su despacho, donde exhibió la burocracia que, según él, sostiene la corrupción en organismos estatales clave.
Macri celebró la alianza electoral con La Libertad Avanza: “Está en juego el futuro del país”
Tras reunirse con Karina Milei, el ex presidente y titular del PRO afirmó que la alianza busca acompañar el cambio y unir fuerzas en varias provincias. Reconoció tensiones internas en su espacio.Política08/08/2025
El ex presidente y actual titular del PRO, Mauricio Macri, confirmó este jueves el acuerdo electoral con La Libertad Avanza tras una reunión con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y enmarcó la decisión en una responsabilidad histórica: "Lo que está en juego no es un partido ni un cargo, sino, de alguna manera, el futuro del país".
Según supo Noticias Argentinas, a través de un mensaje en sus redes sociales, Macri aseguró que la alianza busca "acompañar el cambio que está en marcha en todo el país". "Creemos que esta decisión de ir juntos en varias provincias refleja un reclamo de muchos: unir fuerzas, priorizar en lo que estamos de acuerdo y seguir el rumbo que eligió la sociedad", afirmó el ex mandatario.
En su publicación, Macri reconoció las fuertes tensiones internas que generó el acuerdo. "Otros no comparten esta posición", admitió, en una clara alusión a los sectores del PRO que se oponen a la fusión con el oficialismo.
Por su parte, Karina Milei también confirmó la alianza, centrándola en la Ciudad de Buenos Aires, y destacó que se basa en el "compromiso innegociable de nuestros representantes en el Congreso a la hora de defender el plan económico y dar la batalla cultural". "Nada es más importante que defender el rumbo", sentenció.
“Prefieren quedarse en el infierno”, alertan por el cierre de programas contra la trata de personas
El ex director del Comité Ejecutivo denunció la eliminación de políticas públicas que ofrecían apoyo económico, capacitación y reinserción para personas rescatadas de la explotación.
Urtubey: “Si querés apoyar a Milei tenés dos opciones en Salta, en contra solo una”
El exgobernador lamentó que el saencismo compita con lista propia y advirtió que la Argentina atraviesa una “batalla cultural” sin puntos intermedios.
Se trata de los mismos cuatro partidos con los que el FIT viene compitiendo desde que sellara su unidad.
La Libertad Avanza redibuja su campaña en PBA tras cambios en el acto de lanzamientoPolítica08/08/2025
El espacio trasladó su estrategia al conurbano bonaerense y prepara una agenda de recorridas con candidatos y ministros de alto perfil.
La oposición consiguió emplazar a dos comisiones para destrabar la parálisis de tres meses. Busca determinar responsabilidades políticas de Milei y de sus funcionarios por la promoción del proyecto.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Juicio por Jimena Salas: La querella pedirá perpetua para Javier Nicolás Saavedra
Pedro Arancibia, abogado de la familia, lo anticipó por Aries. El juicio por el femicidio de Jimena Salas comenzará el 1 de septiembre contra los hermanos Saavedra.
Condenaron al odontólogo Abrebanel: Inhabilitación perpetua y millonaria "reparación"Judiciales07/08/2025
El acusado reconoció ser culpable de los hechos imputados y aceptó los términos del acuerdo. El acuerdo fue consensuado por fiscalía, defensa y el actor civil y querellante.
El frente político que dirige el Gobernador disputará con listas propias, en la elección nacional, contra los "candidatos de Milei y de Cristina".
Salta: Convocan a paro docente este viernes
El Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de Salta (SiTEPSa) inició una campaña de información en las escuelas de Salta Capital.