El Frente de Izquierda reeditó su alianza para las elecciones de octubre

El Frente de Izquierda cerró su alianza para competir en las elecciones legislativas del 26 de octubre, un armado que estará integrado por el Partido Obrero (PO), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e Izquierda Socialista.

Así lo confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes del espacio, que remarcaron que se trata de los mismos cuatro partidos con los que el FIT viene compitiendo desde que sellara su unidad.

Por fuera de ese espacio, la referente del Nuevo MAS Manuela Castañeira lanzará este viernes a las 15 su candidatura a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires durante un encuentro de “candidates anticapitalistas” en el Teatro Picadero de la ciudad de Buenos Aires.

“Más del 60% de las y los trabajadores no llega a fin de mes mientras aumenta el pluriempleo y el endeudamiento. Mientras tanto, los sectores pudientes se dan la gran vida: viajan a Miami y festejan este nuevo ciclo de ‘plata dulce’ como bajo la dictadura militar”, señaló Castañeira.