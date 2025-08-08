La Libertad Avanza redibuja su campaña en PBA tras cambios en el acto de lanzamiento

El Gobierno reunió a la mesa de campaña de la provincia de Buenos Aires para definir los próximos actos y recorridas de los candidatos de La Libertad Avanza junto con las participaciones de Javier Milei. El presidente desembarcó hoy en La Matanza para presentar a sus candidatos bajo el slogan “kirchnerismo nunca más”.

El encuentro tuvo lugar entre las 16 y las 17 en el salón norte de la Casa Rosada. Lo encabezó por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y también participaron el asesor, Santiago Caputo, junto a su equipo y el armador Sebastián Pareja. Minutos antes, el mandatario mantuvo una reunión con todo su Gabinete.

Se trató de la segunda reunión del equipo electoral libertario luego de las contramarchas por el lanzamiento de la campaña, que estaba previsto que sea este miércoles en el nuevo centro logístico de Mercado Libre en Tres de Febrero y se suspendió. El oficialismo barajó también realizar la foto de los postulantes con el jefe de Estado en Balcarce 50 y lo descartó.

“No era una actividad que represente lo que queremos para la campaña”, expresan en Nación. Es por eso que definieron realizarlo en la tercera sección electoral bonaerense y utilizar la tipografía del libro sobre el informe “Nunca Más”, que abarca el trabajo realizado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

Por parte de Caputo, asistieron al encuentro su mano derecha, la abogada Macarena Alifraco, los consultores Tomás Vidal y Vicente Fernández y Lucas Luna, que mantuvo tensiones con los cercanos a la presidenta del partido. El presidente de la Cámara de Diputados y vice de LLA, Martín Menem, no estuvo presente.

Lo mismo aplica para el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, que sí asistió a la primera reunión y tiene a cargo el armado nacional de La Libertad Avanza. En Nación aseguran que habrá más desembarcos del presidente sobre el conurbano y ponen la mira sobre la primera sección electoral.

La mesa política de La Libertad Avanza prepara también una serie de recorridas que encabezarán los integrantes del gabinete con los candidatos libertarios. Se trata de Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni, entre otros

El Ejecutivo apunta a replicar el esquema de campaña que utilizó para las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, en las que el vocero presidencial, Manuel Adorni, encabezó la lista de LLA. “Todos los ministros con reconocimiento van a participar de las actividades”, agregan. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, formó parte de la foto de presentación de los candidatos junto con el diputado José Luis Espert.

