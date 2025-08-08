El ministro de Desregulación publicó fotos y videos en su despacho, donde exhibió la burocracia que, según él, sostiene la corrupción en organismos estatales clave.
La Libertad Avanza redibuja su campaña en PBA tras cambios en el acto de lanzamiento
El espacio trasladó su estrategia al conurbano bonaerense y prepara una agenda de recorridas con candidatos y ministros de alto perfil.Política08/08/2025
El Gobierno reunió a la mesa de campaña de la provincia de Buenos Aires para definir los próximos actos y recorridas de los candidatos de La Libertad Avanza junto con las participaciones de Javier Milei. El presidente desembarcó hoy en La Matanza para presentar a sus candidatos bajo el slogan “kirchnerismo nunca más”.
El encuentro tuvo lugar entre las 16 y las 17 en el salón norte de la Casa Rosada. Lo encabezó por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y también participaron el asesor, Santiago Caputo, junto a su equipo y el armador Sebastián Pareja. Minutos antes, el mandatario mantuvo una reunión con todo su Gabinete.
Se trató de la segunda reunión del equipo electoral libertario luego de las contramarchas por el lanzamiento de la campaña, que estaba previsto que sea este miércoles en el nuevo centro logístico de Mercado Libre en Tres de Febrero y se suspendió. El oficialismo barajó también realizar la foto de los postulantes con el jefe de Estado en Balcarce 50 y lo descartó.
“No era una actividad que represente lo que queremos para la campaña”, expresan en Nación. Es por eso que definieron realizarlo en la tercera sección electoral bonaerense y utilizar la tipografía del libro sobre el informe “Nunca Más”, que abarca el trabajo realizado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Por parte de Caputo, asistieron al encuentro su mano derecha, la abogada Macarena Alifraco, los consultores Tomás Vidal y Vicente Fernández y Lucas Luna, que mantuvo tensiones con los cercanos a la presidenta del partido. El presidente de la Cámara de Diputados y vice de LLA, Martín Menem, no estuvo presente.
Lo mismo aplica para el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, que sí asistió a la primera reunión y tiene a cargo el armado nacional de La Libertad Avanza. En Nación aseguran que habrá más desembarcos del presidente sobre el conurbano y ponen la mira sobre la primera sección electoral.
La mesa política de La Libertad Avanza prepara también una serie de recorridas que encabezarán los integrantes del gabinete con los candidatos libertarios. Se trata de Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni, entre otros
El Ejecutivo apunta a replicar el esquema de campaña que utilizó para las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, en las que el vocero presidencial, Manuel Adorni, encabezó la lista de LLA. “Todos los ministros con reconocimiento van a participar de las actividades”, agregan. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, formó parte de la foto de presentación de los candidatos junto con el diputado José Luis Espert.
Con información de TN
“Prefieren quedarse en el infierno”, alertan por el cierre de programas contra la trata de personas
El ex director del Comité Ejecutivo denunció la eliminación de políticas públicas que ofrecían apoyo económico, capacitación y reinserción para personas rescatadas de la explotación.
Urtubey: “Si querés apoyar a Milei tenés dos opciones en Salta, en contra solo una”
El exgobernador lamentó que el saencismo compita con lista propia y advirtió que la Argentina atraviesa una “batalla cultural” sin puntos intermedios.
Se trata de los mismos cuatro partidos con los que el FIT viene compitiendo desde que sellara su unidad.
Macri celebró la alianza electoral con La Libertad Avanza: “Está en juego el futuro del país”Política08/08/2025
Tras reunirse con Karina Milei, el ex presidente y titular del PRO afirmó que la alianza busca acompañar el cambio y unir fuerzas en varias provincias. Reconoció tensiones internas en su espacio.
La oposición consiguió emplazar a dos comisiones para destrabar la parálisis de tres meses. Busca determinar responsabilidades políticas de Milei y de sus funcionarios por la promoción del proyecto.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Juicio por Jimena Salas: La querella pedirá perpetua para Javier Nicolás Saavedra
Pedro Arancibia, abogado de la familia, lo anticipó por Aries. El juicio por el femicidio de Jimena Salas comenzará el 1 de septiembre contra los hermanos Saavedra.
Condenaron al odontólogo Abrebanel: Inhabilitación perpetua y millonaria "reparación"Judiciales07/08/2025
El acusado reconoció ser culpable de los hechos imputados y aceptó los términos del acuerdo. El acuerdo fue consensuado por fiscalía, defensa y el actor civil y querellante.
El frente político que dirige el Gobernador disputará con listas propias, en la elección nacional, contra los "candidatos de Milei y de Cristina".
Salta: Convocan a paro docente este viernes
El Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de Salta (SiTEPSa) inició una campaña de información en las escuelas de Salta Capital.