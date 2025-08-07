La Fiscalía Penal N° 3 imputó a Javier Sueldo por delitos vinculados al incumplimiento de clausura. El municipio denunció múltiples irregularidades.
Condenaron al odontólogo Abrebanel: Inhabilitación perpetua y millonaria "reparación"
El acusado reconoció ser culpable de los hechos imputados y aceptó los términos del acuerdo. El acuerdo fue consensuado por fiscalía, defensa y el actor civil y querellante.Judiciales07/08/2025
En el marco de un juicio abreviado, el odontólogo Marcos Adrián Abrebanel (41) resultó condenado hoy a cuatro años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer su profesión como autor de abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante, en perjuicio de una víctima menor de edad al momento de los hechos (15), y abuso sexual simple continuado en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de otra joven (20 años al momento de los hechos), todo en concurso real.
La audiencia fue presidida por el juez Maximiliano Troyano, vocal de la Sala IV del Tribunal de Juicio.
El juez homologó el acuerdo resarcitorio consistente en el pago de 36 millones de pesos a una de las víctimas, en concepto de reparación del daño causado. La otra damnificada optó por recurrir a la vía civil.
El juez ordenó el traslado del imputado a la Unidad Carcelaria 1. También dispuso que se le extraigan muestras de ADN para su inscripción en el Banco de Datos Genéticos y que reciba atención terapéutica por la naturaleza de los hechos denunciados.
El juez homologó el procedimiento abreviado tras verificar la legalidad del procedimiento y la proporcionalidad de la pena. El acuerdo fue consensuado por fiscalía, defensa y el actor civil y querellante. Todas las partes prestaron conformidad a la recalificación de los hechos y al monto de la pena.
A su turno, el acusado reconoció ser culpable de los hechos imputados y aceptó los términos del acuerdo.
Finalmente se informó a las denunciantes sobre su derecho a ser notificadas respecto de cualquier planteo de beneficios carcelarios que el condenado pueda solicitar durante la ejecución de la pena.
Por el Ministerio Público intervino el fiscal Federico Obeid. Como codefensores, Oscar Alejandro Romani y Guillermo Mauricio Alberto. En la parte querellante se desempeñó Luciano Romano.
Condenan a ocho años de prisión a tres persona por transportar 105 kilos de cocaínaJudiciales07/08/2025
La Justicia de Salta dictó sentencia en un juicio abreviado contra dos hombres y una mujer detenidos en Cafayate en noviembre de 2024 con droga oculta en un doble fondo de vehículos.
Juicio por Jimena Salas: La querella pedirá perpetua para Javier Nicolás Saavedra
Pedro Arancibia, abogado de la familia, lo anticipó por Aries. El juicio por el femicidio de Jimena Salas comenzará el 1 de septiembre contra los hermanos Saavedra.
Red narcocriminal carcelaria: declararon la exdirectora y el director de Inteligencia del Servicio PenitenciarioJudiciales06/08/2025
La prefecto Carina Torres fue quien presentó la denuncia para que se investigaran posibles beneficios otorgados a internos del penal por parte de personal penitenciario. Agregó información sobre el destino de las “puntas carcelarias” secuestradas.
Cuadernos: Cristina Kirchner volverá a juicio oral en noviembre por la causa de los sobornosJudiciales06/08/2025
La ex presidenta enfrentará el juicio por los Cuadernos de las Coimas el 6 de noviembre, en un caso de corrupción sin precedentes.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comprobó que se trata de un adolescente de 16 años que estaba desaparecido desde 1984. Un sobrino sospechó que podía tratarse de él y el análisis de ADN dio positivo.
De acuerdo con las cifras oficiales, los argentinos gastaron US$557.388 millones en el exterior. Preocupa la salida de divisas.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El fin del romerismo: 42 años de poder, medios y política en Salta
Con la decisión de Juan Carlos Romero de no participar en las próximas elecciones y su salida del Senado, se marca el fin de una de las dinastías políticas más prolongadas e influyentes de la historia reciente de Salta. Desde los inicios de Roberto Romero en los medios hasta la desafección total del electorado, se cierra un ciclo de 42 años de poder y estrategia.
Se cumplen 60 años de “Help!”: un disco clave en la evolución de los BeatlesCultura & Espectáculos06/08/2025
El trabajo - el quinto en su discografía - se publicó en el Reino Unido el 6 de agosto de 1965. “You’ve Got to Hide Your Love Away”, “I Need You”, “Ticket To Ride” y “Yesterday”, entre otras, hicieron historia.