"Ondas que Marcaron la Historia": Un recorrido por la radio salteña en el Cabildo

El Museo Histórico del Norte inuaguró este jueves, 7 de agosto, su nueva exposición temporaria: "Ondas que Marcaron la Historia: La Radio en Salta". Esta exhibición es un homenaje a un medio que ha sido la banda sonora de la vida de los salteños. La muestra ofrece un viaje por el desarrollo de la radio en la región, la memoria de sus pioneros y el impacto cultural que ha dejado una huella imborrable en la historia. La exposición estará disponible desde hoy hasta diciembre en Caseros 549, en la Ciudad de Salta.

A lo largo de un recorrido cuidadosamente diseñado, los visitantes podrán sumergirse en un fascinante viaje por el desarrollo de la radiodifusión local. La exposición busca recordar a los programas emblemáticos, a los pioneros que hicieron posible su creación y a todos aquellos que, con su trabajo y pasión, forjaron la magia de la radio en Salta. La muestra promete ser un espacio para la nostalgia, el aprendizaje y el reconocimiento.

El Museo Histórico del Norte espera contar con la presencia de todos aquellos que deseen explorar este pedazo de la historia de Salta y redescubrir la trascendencia de la radio en la vida cotidiana de la provincia.

La exhibición permanecerá abierta al público hasta diciembre, ofreciendo una oportunidad única para conocer y valorar este importante medio de comunicación.