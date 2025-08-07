San Lorenzo y Vélez, cara a cara en un duelo con necesidades distintas

El "Ciclón" busca recuperarse tras el golpe en Copa Argentina, mientras que el "Fortín" piensa en el Clausura sin descuidar su gran objetivo: la Copa Libertadores. Se enfrentan este jueves a las 19 en el Nuevo Gasómetro.

San Lorenzo y Vélez se verán las caras por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido, que arrancará a las 19 en el Estadio Pedro Bidegain, será dirigido por Facundo Tello y televisado por TNT Sports.

El presente del conjunto azulgrana no es el mejor. El fin de semana pasado, el equipo dirigido por Damián Ayude quedó eliminado de la Copa Argentina al perder sorpresivamente con Tigre en los octavos de final. Ese traspié golpeó fuerte en el ánimo del plantel, que ahora necesita reenfocarse en el torneo local para no perder pisada.

En el Clausura, San Lorenzo arrancó con un buen triunfo frente a Talleres, pero luego dejó puntos en el camino con dos empates consecutivos: ante Gimnasia y contra River. El objetivo inmediato es volver al triunfo y reencontrarse con la confianza perdida.

