La pesadilla de Benedetto en Newell’s: se volvió a lesionar, no estará en Salta y se pierde el clásico

El delantero Darío Benedetto sufrió una nueva lesión muscular todavía sin debutar en el club, no podrá jugar ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en Salta por Copa Argentina y todo indica que tampoco estará disponible para el clásico frente a Rosario Central.

Deportes07/08/2025

Una nueva dolencia muscular lo marginó de la convocatoria y, aunque aún no hay parte médico oficial, todo apunta a un desgarro que lo dejaría fuera de competencia por varias semanas.

La situación preocupa en el cuerpo técnico, no solo por la reiteración de lesiones, sino también por el contexto: Benedetto no podra estar presente en el estadio Martearena por octavos de fionalde Copa Argentina cuando se kda ante Atletico Tucuman, y  tampoco podrá estar en el clásico rosarino del 23 de agosto, correspondiente a la sexta fecha, en el Gigante de Arroyito.

