La pesadilla de Benedetto en Newell’s: se volvió a lesionar, no estará en Salta y se pierde el clásico

Una nueva dolencia muscular lo marginó de la convocatoria y, aunque aún no hay parte médico oficial, todo apunta a un desgarro que lo dejaría fuera de competencia por varias semanas.

La situación preocupa en el cuerpo técnico, no solo por la reiteración de lesiones, sino también por el contexto: Benedetto no podra estar presente en el estadio Martearena por octavos de fionalde Copa Argentina cuando se kda ante Atletico Tucuman, y tampoco podrá estar en el clásico rosarino del 23 de agosto, correspondiente a la sexta fecha, en el Gigante de Arroyito.