Emiliano 'Dibu' Martínez vuelve a estar nominado al premio Lev Yashine Trophy

El arquero de Aston Villa y de la Selección Argentina vuelve a estar nominado al premio que ganó en las últimas dos ediciones.

Deportes07/08/2025

Emiliano ‘Dibu’ Martínez quiere el tercer Lev Yashine Trophy. Por tercer año consecutivo, el marplatense está nóminado al premio para el mejor arquero del mundo. 

Hasta el momento, el arquero de Aston Villa es el único argentino en las nominaciones de las diferentes premiaciones, siendo que la disputa por el galardón no será sencillo. 

Junto al campeón del mundo están Bounou, Alissón, Courtois, Donnarumma, Oblak y Chevalier, como los máximos candidatos a quedarse, este año, con el premio.

Vale marcar que ‘Dibu’ es el único arquero en toda la historia en conquistar el galardón dos años de manera consecutiva: 2023 y 2024. 

