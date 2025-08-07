Kevin Zenon quiere dejar Boca

Kevin Zenón, mediocampista de Boca Juniors, le sumó el primer inconveniente a Marcelo “Chelo” Delgado en sus nuevas funciones en solitario, ya que le comunicó a la Comisión Directiva su deseo de emigrar a Europa, luego de la oferta de parte del Olympiacos de Grecia, rechazada por el club.

El cuadro europeo elevó una propuesta de U$S7 millones para hacerse con el 80% del pase del volante ofensivo, pero la misma fue desestimada inmediatamente por el conjunto xeneize por considerarla insuficiente.

Ante esto, el ex Unión de Santa Fe se plantó ante Marcelo Delgado y le expresó su deseo de ser transferido al viejo continente. En paralelo, Juan Román Riquelme, presidente de Boca le comunicó que estarían dispuestos a negociar su salida, siempre y cuando el elenco griego eleve la oferta.