Polémico árbitro para River en copa Libertadores

River enfrentará a Independiente por el Torneo Clausura 2025, pero el foco está puesto en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, contra Libertad de Paraguay. Para dicho encuentro, se confirmó el árbitro del partido: Wilton Sampaio.

Conmebol informó las ternas arbitrales de todos los encuentros de ida, que se disputarán entre el martes 12 y el jueves 14 de agosto. Y a River e le tocó un réferi brasileño que en Núñez siempre es mirado de reojo por un polémico antecedente.

La terna arbitral completa de Libertad vs. River

Árbitro: Wilton Sampaio

Asistente 1: Rodrigo Correa

Asistente 2: Bruno Boschilia

4to árbitro: Paulo Zanovelli

VAR: Rodolpho Toski

AVAR: Rodrigo Nunes

En las semifinales de la Libertadores 2019, el Millonario fue a La Bombonera a defender el 2-0 conseguido en la ida en el Monumental. Aquella noche en cancha de Boca, el árbitro fue Wilton Sampaio y tuvo una actuación realmente polemica.