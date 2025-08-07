El arquero de Aston Villa y de la Selección Argentina vuelve a estar nominado al premio que ganó en las últimas dos ediciones.
Polémico árbitro para River en copa Libertadores
Conmebol informó las ternas arbitrales de los partidos de octavos de final, y al Millonario le tocó un brasileño que es mirado de reojo.Deportes07/08/2025
River enfrentará a Independiente por el Torneo Clausura 2025, pero el foco está puesto en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, contra Libertad de Paraguay. Para dicho encuentro, se confirmó el árbitro del partido: Wilton Sampaio.
Conmebol informó las ternas arbitrales de todos los encuentros de ida, que se disputarán entre el martes 12 y el jueves 14 de agosto. Y a River e le tocó un réferi brasileño que en Núñez siempre es mirado de reojo por un polémico antecedente.
La terna arbitral completa de Libertad vs. River
Árbitro: Wilton Sampaio
Asistente 1: Rodrigo Correa
Asistente 2: Bruno Boschilia
4to árbitro: Paulo Zanovelli
VAR: Rodolpho Toski
AVAR: Rodrigo Nunes
En las semifinales de la Libertadores 2019, el Millonario fue a La Bombonera a defender el 2-0 conseguido en la ida en el Monumental. Aquella noche en cancha de Boca, el árbitro fue Wilton Sampaio y tuvo una actuación realmente polemica.
Kevin Zenon quiere dejar BocaDeportes07/08/2025
El mediocampista expresó su deseo de emigrar a Europa. Esto se da luego de una primera oferta del Olympiacos de Grecia, rechazada por el Xeneize.
Boca confirmó las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini en el área de gestión de fútbol. Con el Consejo de Fútbol fuera de escena, el nombre de Carlos Fernando Navarro Montoya aparece dentro de la carpeta del presidente Juan Román Riquelme.
La pesadilla de Benedetto en Newell’s: se volvió a lesionar, no estará en Salta y se pierde el clásicoDeportes07/08/2025
El delantero Darío Benedetto sufrió una nueva lesión muscular todavía sin debutar en el club, no podrá jugar ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en Salta por Copa Argentina y todo indica que tampoco estará disponible para el clásico frente a Rosario Central.
El "Ciclón" busca recuperarse tras el golpe en Copa Argentina, mientras que el "Fortín" piensa en el Clausura sin descuidar su gran objetivo: la Copa Libertadores. Se enfrentan este jueves a las 19 en el Nuevo Gasómetro.
El otrora mandamás azulgrana sostiene un reclamo millonario frente al club que presidió entre 2019 y 2022. El conductor y periodista aclaró los motivos de esta decisión.
De acuerdo con las cifras oficiales, los argentinos gastaron US$557.388 millones en el exterior. Preocupa la salida de divisas.
“Quebrado”: El Colegio reconoce mora de la mitad de los abogados y deudas multimillonarias
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
El fin del romerismo: 42 años de poder, medios y política en Salta
Con la decisión de Juan Carlos Romero de no participar en las próximas elecciones y su salida del Senado, se marca el fin de una de las dinastías políticas más prolongadas e influyentes de la historia reciente de Salta. Desde los inicios de Roberto Romero en los medios hasta la desafección total del electorado, se cierra un ciclo de 42 años de poder y estrategia.
Se cumplen 60 años de “Help!”: un disco clave en la evolución de los BeatlesCultura & Espectáculos06/08/2025
El trabajo - el quinto en su discografía - se publicó en el Reino Unido el 6 de agosto de 1965. “You’ve Got to Hide Your Love Away”, “I Need You”, “Ticket To Ride” y “Yesterday”, entre otras, hicieron historia.