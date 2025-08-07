Polémico árbitro para River en copa Libertadores

Conmebol informó las ternas arbitrales de los partidos de octavos de final, y al Millonario le tocó un brasileño que es mirado de reojo.

Deportes07/08/2025

image?src=https%3A%2F%2Fimages.lapaginamillonaria.com%2Fwebp%2Ffull%2FLPM_20250807_LPM_287912_sampai

River enfrentará a Independiente por el Torneo Clausura 2025, pero el foco está puesto en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, contra Libertad de Paraguay. Para dicho encuentro, se confirmó el árbitro del partido: Wilton Sampaio.

Conmebol informó las ternas arbitrales de todos los encuentros de ida, que se disputarán entre el martes 12 y el jueves 14 de agosto. Y a River e le tocó un réferi brasileño que en Núñez siempre es mirado de reojo por un polémico antecedente.

La terna arbitral completa de Libertad vs. River
Árbitro: Wilton Sampaio
Asistente 1: Rodrigo Correa
Asistente 2: Bruno Boschilia
4to árbitro: Paulo Zanovelli
VAR: Rodolpho Toski
AVAR: Rodrigo Nunes

En las semifinales de la Libertadores 2019, el Millonario fue a La Bombonera a defender el 2-0 conseguido en la ida en el Monumental. Aquella noche en cancha de Boca, el árbitro fue Wilton Sampaio y tuvo una actuación realmente polemica.

Te puede interesar
720

Kevin Zenon quiere dejar Boca

Deportes07/08/2025

El mediocampista expresó su deseo de emigrar a Europa. Esto se da luego de una primera oferta del Olympiacos de Grecia, rechazada por el Xeneize.

Lo más visto
Frases políticos (1)

El fin del romerismo: 42 años de poder, medios y política en Salta

Mario Peña
Opinión06/08/2025

Con la decisión de Juan Carlos Romero de no participar en las próximas elecciones y su salida del Senado, se marca el fin de una de las dinastías políticas más prolongadas e influyentes de la historia reciente de Salta. Desde los inicios de Roberto Romero en los medios hasta la desafección total del electorado, se cierra un ciclo de 42 años de poder y estrategia.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail