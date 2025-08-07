Navarro Montoya candidato a sumarse a la gestión de Riquelme

Boca confirmó las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini en el área de gestión de fútbol. Con el Consejo de Fútbol fuera de escena, el nombre de Carlos Fernando Navarro Montoya aparece dentro de la carpeta del presidente Juan Román Riquelme.

Deportes07/08/2025

720

El ex arquero de 59 años viene de una efímera estancia en Tandil, donde dirigió apenas ocho partidos en Ramón Santamarina antes de ser cesado de su cargo como entrenador principal donde sólo cosechó un triunfo. Pese a esta experiencia, la relación del “Mono” con Boca pesa a la hora de seleccionar a un nuevo encargado del departamento futbolístico.

Navarro Montoya comenzó su carrera en Vélez en 1984, pero desde 1988 hasta 1997 defendió los tres postes del arco xeneize. En el ocaso de la era del “Loco” Hugo Orlando Gatti en el club, el oriundo de Medellín emergió hasta consolidarse con el puesto que defendió en 400 ocasiones y con el que levanto cinco títulos oficiales.

Te puede interesar
720

Kevin Zenon quiere dejar Boca

Deportes07/08/2025

El mediocampista expresó su deseo de emigrar a Europa. Esto se da luego de una primera oferta del Olympiacos de Grecia, rechazada por el Xeneize.

Lo más visto
Frases políticos (1)

El fin del romerismo: 42 años de poder, medios y política en Salta

Mario Peña
Opinión06/08/2025

Con la decisión de Juan Carlos Romero de no participar en las próximas elecciones y su salida del Senado, se marca el fin de una de las dinastías políticas más prolongadas e influyentes de la historia reciente de Salta. Desde los inicios de Roberto Romero en los medios hasta la desafección total del electorado, se cierra un ciclo de 42 años de poder y estrategia.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail