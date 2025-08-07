Navarro Montoya candidato a sumarse a la gestión de Riquelme

El ex arquero de 59 años viene de una efímera estancia en Tandil, donde dirigió apenas ocho partidos en Ramón Santamarina antes de ser cesado de su cargo como entrenador principal donde sólo cosechó un triunfo. Pese a esta experiencia, la relación del “Mono” con Boca pesa a la hora de seleccionar a un nuevo encargado del departamento futbolístico.

Navarro Montoya comenzó su carrera en Vélez en 1984, pero desde 1988 hasta 1997 defendió los tres postes del arco xeneize. En el ocaso de la era del “Loco” Hugo Orlando Gatti en el club, el oriundo de Medellín emergió hasta consolidarse con el puesto que defendió en 400 ocasiones y con el que levanto cinco títulos oficiales.