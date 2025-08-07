Salta: Nuevo aumento de combustibles en YPF

Elecciones: lanzan un simulador de la Boleta Única Papel que se usará el 26 de octubre
La Secretaría Electoral instaló computadoras y habilitó un simulador online para que los votantes se familiaricen con el procedimiento.
El precio de los combustibles en Salta volvió a subir este jueves en las estaciones de servicio YPF. Conocé los nuevos valores en detalle.Salta07/08/2025Ivana Chañi
Los conductores salteños se encontraron con una nueva subida en los precios de los combustibles en las estaciones de servicio YPF. Este es el tercer aumento que se produce en tan solo siete días, lo que genera un impacto directo en el bolsillo de los consumidores. La medida, que rige a partir de este jueves, se suma a un incremento previo registrado a principios de la semana.
Con este ajuste los precios actualizados de los combustibles en YPF son los siguientes:
Hasta el martes 5 de agosto los precios eran los siguientes:
La Secretaría Electoral instaló computadoras y habilitó un simulador online para que los votantes se familiaricen con el procedimiento.
Comerciante de juguetes de Salta analizó los desafíos del sector frente a la importación y el contrabando. Asimismo, aseguró que los controles municipales fueron un factor clave para la recuperación.
El rubro de jugueterías en Salta espera un respiro en el Día del Niño, una fecha clave para la economía del sector. Comerciante explicó que la actividad muestra signos de recuperación, aunque de forma leve.
Desde las primeras horas del día, cientos de fieles se congregaron en el Templete para agradecer y pedir por empleo, salud y pan. El padre Román destacó el fuerte sentimiento de necesidad en las plegarias.
Para la jornada de este jueves el Servicio Meteorológico Nacional anticipó lloviznas y lluvias aisladas hasta la noche. Conocé el pronóstico extendido.
La propietaria del local, ubicado en San Luis y Buenos Aires, denunció que destrozaron el acceso con piedras, se llevaron flores, peluches, macetas y la heladera.
De acuerdo con las cifras oficiales, los argentinos gastaron US$557.388 millones en el exterior. Preocupa la salida de divisas.
La presidenta María Trinidad Arias Villegas advirtió sobre la grave situación económica de la institución y anunció suspensiones para quienes no regularicen sus pagos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Con la decisión de Juan Carlos Romero de no participar en las próximas elecciones y su salida del Senado, se marca el fin de una de las dinastías políticas más prolongadas e influyentes de la historia reciente de Salta. Desde los inicios de Roberto Romero en los medios hasta la desafección total del electorado, se cierra un ciclo de 42 años de poder y estrategia.
El trabajo - el quinto en su discografía - se publicó en el Reino Unido el 6 de agosto de 1965. “You’ve Got to Hide Your Love Away”, “I Need You”, “Ticket To Ride” y “Yesterday”, entre otras, hicieron historia.