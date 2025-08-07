Salta: Nuevo aumento de combustibles en YPF

Los conductores salteños se encontraron con una nueva subida en los precios de los combustibles en las estaciones de servicio YPF. Este es el tercer aumento que se produce en tan solo siete días, lo que genera un impacto directo en el bolsillo de los consumidores. La medida, que rige a partir de este jueves, se suma a un incremento previo registrado a principios de la semana.

Con este ajuste los precios actualizados de los combustibles en YPF son los siguientes:

Súper: $1361

Infinia: $1587

Diésel 500: $1403

Infinia Diésel: $1589

Hasta el martes 5 de agosto los precios eran los siguientes: