Salta: Nuevo aumento de combustibles en YPF

El precio de los combustibles en Salta volvió a subir este jueves en las estaciones de servicio YPF. Conocé los nuevos valores en detalle.

Salta07/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

aumento de combustibles salta 7 de agosto

Los conductores salteños se encontraron con una nueva subida en los precios de los combustibles en las estaciones de servicio YPF. Este es el tercer aumento que se produce en tan solo siete días, lo que genera un impacto directo en el bolsillo de los consumidores. La medida, que rige a partir de este jueves, se suma a un incremento previo registrado a principios de la semana.

Con este ajuste los precios actualizados de los combustibles en YPF son los siguientes:

  • Súper: $1361
  • Infinia: $1587
  • Diésel 500: $1403
  • Infinia Diésel: $1589

Hasta el martes 5 de agosto los precios eran  los siguientes: 

aumento de combustibles salta 5 de agosto

Te puede interesar
Lo más visto
Frases políticos (1)

El fin del romerismo: 42 años de poder, medios y política en Salta

Mario Peña
Opinión06/08/2025

Con la decisión de Juan Carlos Romero de no participar en las próximas elecciones y su salida del Senado, se marca el fin de una de las dinastías políticas más prolongadas e influyentes de la historia reciente de Salta. Desde los inicios de Roberto Romero en los medios hasta la desafección total del electorado, se cierra un ciclo de 42 años de poder y estrategia.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail