Marcelo Tinelli intimó a San Lorenzo por una vieja deuda

El otrora mandamás azulgrana sostiene un reclamo millonario frente al club que presidió entre 2019 y 2022. El conductor y periodista aclaró los motivos de esta decisión.

Deportes07/08/2025

A horas del partido entre el “Ciclón” y Vélez por el Clausura, salió a la luz el reclamo del ex presidente por un contrato mutuo firmado entre él y la institución en el 2019. El antiguo titular del cuadro de Boedo intimó al club azulgrana por la suma de U$S 1.100.000 a cancelarse en las próximas 72 horas.

Tras circular la noticia de la intimación de Marcelo Tinelli, el protagonista replicó en sus cuentas oficiales la publicación de la cuenta ADN Cuervo, donde desmintió y aclaró el pedido a San Lorenzo.

“La info real es esta: Llegó al club un reclamo por parte del grupo Galeno y el incumplimiento de los pagos por los Pittón. Tinelli salió como garante y ahora el reclamo cae hacia a él. Por eso, manda el mutuo para que CASLA negocie con la deuda”, menciona el texto del posteo publicado en Instagram citando a los hermanos Bruno y Mauro.

720

